830 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» خلال الربع الأول



دبي (الاتحاد)

أعلن بنك دبي التجاري، عن نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري والمنتهي في 31 مارس 2026، محققاً أداءً قوياً، ومواصلاً الحفاظ على الإنجاز المتمثّل في تجاوز صافي القروض الإجمالية حاجز 100 مليار درهم، بما يدعم استمرار نمو العملاء.

وسجّل بنك دبي التجاري صافي ربح قبل احتساب الضرائب بلغ 912 مليون درهم، بزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الربح بعد احتساب الضرائب إلى 830 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.2% على أساس سنوي. كما حافظ البنك على عائد قوي على حقوق الملكية بلغت نسبته 20.57% بعد الضريبة، مما يعكس جودة أدائه واستمراريته ويحقق قيمة استثنائية للمساهمين.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: أداء البنك كان قوياً، مدعوماً بمستويات متينة من التمويل والسيولة ونسب رأس المال، ونثمّن الجهود التي يبذلها قادتنا وحكومة دولة الإمارات والإجراءات الاستباقية المتواصلة التي تم اتخاذها، بما في ذلك إعلان مصرف الإمارات المركزي عن حزمة دعم مرونة المؤسسات المالية، بهدف تعزيز مرونة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التدابير الاستراتيجية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضاف: عكست نتائجنا للربع الأول من عام 2026 قوتنا ومرونتنا، حيث نواصل تقديم وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، كما نركّز على خدمة عملائنا ووضعهم في صميم أعمالنا، ودفع عجلة التحول الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية، وسيواصل بنك دبي التجاري تقديم تجارب مالية سلسة وآمنة ومخصّصة، مساهماً في التحول الاقتصادي لدولة الإمارات وطموحاتها العالمية.

وبلغ إجمالي أصول البنك 157.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 11.9% مقارنة بـ141.1 مليار درهم في 31 مارس 2025. كما ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 106.4 مليار درهم، فيما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.3% ليصل إلى 102.1 مليار درهم.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 109.6 مليار درهم، مع استحواذ أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة على 51% من إجمالي الودائع. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.1%، فيما سجلت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 86.94%.