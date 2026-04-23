«دو» توفّر خدمات لحماية البيانات وتعزيز سيادتها دعماً لاستمرارية الأعمال



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو» اليوم عن إطلاق خدمتين جديدتين لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات كمركز إقليمي للمرونة الرقمية وحماية البيانات، وهما خدمة حماية البيانات من المخاطر واستمرارية التشغيل دون انقطاع (DRaaS)، وخدمة النسخ الاحتياطي للبيانات كخدمة (BaaS).

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة «دو» دورها المحوري لضمان المرونة الرقمية لمؤسسات الأعمال في دولة الإمارات، من خلال محفظة خدمات «du Tech» المتطورة، التي توفّر البنية التحتية اللازمة لحماية سيادة البيانات، ومواجهة التهديدات الرقمية بكفاءة.ومع تسارع وتيرة التحديات الرقمية التي تواجهها مؤسسات الأعمال، وتحوّل فترات التعطل الرقمي أو الانقطاع إلى خسائر مالية مباشرة، باتت الحاجة إلى وجود حماية قوية للبيانات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث تشير أحدث الدراسات إلى أن 94% من مؤسسات الأعمال في دولة الإمارات تعرضت لهجمات سيبرانية خلال العام الماضي، فيما تجاوز متوسط تكلفة الاختراق الواحد 2.9 مليون دولار، كما أفادت نحو 60% من الشركات بأن اضطرابات البيانات أثّرت بشكل مباشر في عملياتها التشغيلية، مما يبرز الأهمية المتزايدة للاعتماد على قدرات متقدمة وشاملة للتعامل مع تلك المخاطر.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: في دو، نضع أمن البيانات واستمرارية الأعمال في صميم التزامنا تجاه المؤسسات في دولة الإمارات، وفي ظل المشهد الرقمي المتسارع، نعمل على تمكين المؤسسات الحكومية والشركات من التقدم بثقة عبر بنية رقمية مرنة وآمنة وسيادية. ومن خلال تكامل القدرات المحلية المتقدمة مع الإمكانات العالمية، نعمل على توفير منظومة متعدد المستويات تجمع بين الحماية السيادية داخل الدولة وبنية احتياطية في الخارج يمكنها ضمان جاهزية الأعمال واستمراريتها دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والمرونة لمواكبة مختلف المتغيرات.

وتقدّم «du Tech» حلولاً مُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات المختلفة التي لا تحتمل أي انقطاع في الخدمة، ففي القطاع الحكومي، تضمن منصة السحابة الوطنية الفائقة (National Hypercloud)، حماية البيانات الحيوية مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الرقمية على مدار الساعة، وفي قطاع الخدمات المالية والمصرفية، الذي يُعد من أكثر القطاعات استهدافاً بالتهديدات الرقمية، توفر «du Tech» قدرات نسخ احتياطي عالية التردد وزمن استعادة منخفض للغاية (RTO)، أما في قطاع الرعاية الصحية، فإنها تضمن حماية البيانات الشخصية للمرضى في بيئة ترتبط فيها استمرارية الأنظمة بشكل مباشر بالحفاظ على حياة الأفراد. كما تدعم تلك الحلول أيضاً قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية من خلال حماية الشركات، لا سيما في ظل تعرض 44% من أنشطة تجارة التجزئة لاختراق البيانات، وذلك بما يُعزز ثقة المستهلكين وسلامة العمليات التجارية.