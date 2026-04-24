قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
«الاتحاد للطيران» تعزز شبكة وجهاتها الأميركية بزيادة رحلاتها إلى شيكاغو وشارلوت

24 ابريل 2026 21:18

 

أبوظبي (الاتحاد) 
 أعلنت الاتحاد للطيران عن تسريع وتيرة نموها في الولايات المتحدة مع زيادة رحلاتها بين أبوظبي وشيكاغو من رحلة يومية إلى رحلتين يومياً، وزيادة عدد الرحلات بين أبوظبي وشارلوت ابتداءً من 15 يونيو وحتى 8 سبتمبر المقبلين لتصبح رحلة يومية مقارنة بأربع رحلات أسبوعياً، مرتكزة على الأداء القوي الذي شهدته عقب إطلاق خدماتها إلى تلك الوجهة في 20 مارس 2026.

وتُسهم هذه التحسينات في توسيع نطاق تواجد الاتحاد للطيران في الولايات المتحدة بشكلٍ ملحوظ، وتعزيز الربط بين أمريكا الشمالية والأسواق سريعة النمو في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع تحسين الوصول إلى شبكة الرحلات الداخلية الأميركية عبر شركات الطيران الشريكة.
ويُتيح الجدول الزمني الموسّع للمسافرين مرونةً أكبر ورحلات ربط أكثر سلاسةً من شيكاغو وشارلوت إلى المدن الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وإلى وجهات أخرى عبر شبكة الاتحاد للطيران العالمية.
وسيتم تشغيل الخطين على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر التابعة للاتحاد للطيران التي تضم 32 مقعداً في درجة الأعمال و271 مقعداً في الدرجة السياحية.
وذكرت الاتحاد للطيران أن شيكاغو لاتزال إحدى أهم بوابات الاتحاد للطيران في أميركا الشمالية، وستسهم زيادة عدد الرحلات إلى رحلتين يوميتين في تعزيز الربط الجوي وتوفير خيارات أوسع من الرحلات ذات المحطة الواحدة عبر أبوظبي إلى وجهات ضمن شبكة الناقلة التي تشمل 11 بوابة في الهند إضافة إلى وجهات رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل بانكوك، كوالالمبور، ومانيلا.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن شيكاغو لا تزال ركيزة أساسية لشبكتنا في الولايات المتحدة، وتعكس زيادة عدد الرحلات اليومية إلى رحلتين الأداء المتميز لهذا الخط.

