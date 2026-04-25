عمومية "جلفار" تنتخب مجلس إدارة جديد



رأس الخيمة (الاتحاد)

عقدت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، حيث ناقشت الأداء المالي القوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وأظهرت القوائم المالية نمواً في إيرادات العمليات المستمرة بنسبة 8.4% لتصل إلى 1,075.5 مليون درهم، مقارنة بالعام السابق كما سجلت المؤشرات الربحية قفزة نوعية، حيث بلغ صافي الربح 173.3 مليون درهم، مدعوماً بربح تشغيلي من العمليات المستمرة قدره 43.9 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك "EBITDA" بنسبة 22.2% لتصل إلى 109.4 مليون درهم، مما يعكس تحسناً ملموساً في الكفاءة الإدارية والمالية.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة "جلفار" إن هذه النتائج المميزة التي حققناها خلال عام 2025 تعكس بوضوح نجاح التوجه الإستراتيجي الذي اعتمدناه، والتزامنا بخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا.

وأضاف : استطاعت الشركة الحفاظ على مركز مالي متين يدعم طموحاتنا المستقبلية، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا الثقة الكبيرة من مساهمينا والعمل الجاد من فريقنا المخلص ونحن ننظر إلى عام 2026 وما يليه بآفاق جديدة وتفاؤل كبير، عازمين على مواصلة مسار التقدم لتعزيز مكانتنا الريادية في صناعة الأدوية إقليمياً.

وقال باسل زيادة الرئيس التنفيذي لجلفار : أظهرت جلفار مرونة استثنائية في التكيف مع متغيرات السوق، حيث ركزنا بشكل أساسي على الابتكار وتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي خلال العام الماضي، ونجحنا في تسجيل 14 منتجاً جديداً في دولة الإمارات و25 تسجيلاً في الأسواق الدولية، وهي خطوات تتسق تماماً مع إستراتيجية النمو 2030.

وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الحالية حيث أعرب المساهمون عن ثقتهم في قدرة المجلس المنتخب على مواصلة تحقيق القيمة المستدامة.