«كهرباء دبي» تُقلص مدة استرداد التأمين إلى 8 دقائق

26 ابريل 2026 19:18

 

دبي (الاتحاد)
 أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تقليص إضافي لمدة استرداد مبالغ التأمين إلى 8 دقائق فقط، مقارنة بنصف ساعة في السابق.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لرقمنة مختلف جوانب الحياة في دبي، وترسيخ مكانتها كعاصمة رقمية عالمية وواحدة من أفضل المدن في جودة الحياة وسهولتها، نواصل تبنّي أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا التشغيلية، وذلك ضمن جهودنا المتواصلة لتوفير تجربة رقمية رائدة ومتكاملة تحقق سعادة المتعاملين، وتلبّي احتياجاتهم، وتفوق توقعاتهم».

وأضاف: «تعمل المنظومة الجديدة على مدار الساعة دون التقيد بساعات العمل الرسمية، مما يرفع الكفاءة التشغيلية ويساعد الموظفين على تخصيص مزيد من الوقت لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات. وتأتي التطورات في ظل نمو مستمر بعدد حسابات المتعاملين، حيث بلغ 1,346,985 حساباً بنهاية مارس 2026 بنسبة زيادة 5.08% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، مما يعكس ريادة الهيئة عالمياً في الخدمات الذكية والمستدامة، حيث نستمر في تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه والرقمنة، ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوّار دبي والازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة». 
وشهد الربع الأول من العام الحالي 2026 إنجاز أكثر من 3.7 مليون معاملة رقمية، مقارنة مع أكثر من 3.5 مليون معاملة في الربع الأول لعام 2025.
وفي نهاية ديسمبر 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,327,182 حساباً، ثم واصل العدد في الارتفاع ليصل إلى 1,346,985 حساباً في نهاية مارس 2026، بنسبة زيادة وصلت 1.49% خلال الربع الأول من العام الحالي.

 

