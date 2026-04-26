الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
«أبوظبي للتنمية» أول مؤسسة تمويل تنموي في العالم توفر سعة أقمار صناعية متخصصة

26 ابريل 2026 19:22

 

أبوظبي (الاتحاد)
نظم صندوق أبوظبي للتنمية زيارة ميدانية إلى مقر «أوربت ووركس»، الشركة الإماراتية المتخصصة في تقنيات الفضاء، وذلك للاطلاع على سير العمل في تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال القمة العالمية للحكومات 2026، والتي تهدف إلى توظيف قدرات الأقمار الصناعية لتعزيز متابعة وتقييم أثر مشاريع الصندوق التنموية حول العالم.

أخبار ذات صلة
«غرفة الشارقة» تبحث بناء شراكات استثمارية جديدة مع «مكتب هونغ كونغ الاقتصادي»
255 لاعباً في افتتاح بطولة المواهب للتايكواندو بالفجيرة

وتُرسّخ هذه الاتفاقية مكانة الصندوق كأول مؤسسة تمويل تنموي على مستوى العالم توفّر سعة أقمار صناعية مخصصة، بما يعزّز كفاءة متابعة المشاريع، والتحقق من تقدمها، وقياس أثرها عبر محفظته الدولية.
كما تتيح هذه الاتفاقية للصندوق الوصول إلى كوكبة أقمار«الطير»الجاري تطويرها في أبوظبي، بما يدعم توظيف تقنيات الفضاء في مجالات التمويل التنموي، ويعزز كفاءة وشفافية تنفيذ المشاريع على مستوى الأسواق العالمية.
وترسخ هذه الشراكة الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي في توظيف التقنيات المتقدمة لدعم مخرجات التنمية المستدامة، وترسيخ حضورها شريكاً فاعلاً في تطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمعات حول العالم.

آخر الأخبار
مساكن جاهزة
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات الشيخة هند بنت مكتوم.. «محمد بن راشد للإسكان» تعلن بدء تخصيص أكبر دفعة من المساكن الجاهزة للمواطنين
اليوم 19:32
«غرفة الشارقة» تبحث بناء شراكات استثمارية جديدة مع «مكتب هونغ كونغ الاقتصادي»
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تبحث بناء شراكات استثمارية جديدة مع «مكتب هونغ كونغ الاقتصادي»
اليوم 20:33
255 لاعباً في افتتاح بطولة المواهب للتايكواندو بالفجيرة
الرياضة
255 لاعباً في افتتاح بطولة المواهب للتايكواندو بالفجيرة
اليوم 20:30
رأس فرنانديز تداوي جراح تشيلسي وتقوده لنهائي كأس إنجلترا
الرياضة
رأس فرنانديز تداوي جراح تشيلسي وتقوده لنهائي كأس إنجلترا
اليوم 20:23
أليكس ماركيز يفوز بجائزة إسبانيا الكبرى وشقيقه يتعرض لحادث
الرياضة
أليكس ماركيز يفوز بجائزة إسبانيا الكبرى وشقيقه يتعرض لحادث
اليوم 20:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©