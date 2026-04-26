«أبوظبي للتنمية» أول مؤسسة تمويل تنموي في العالم توفر سعة أقمار صناعية متخصصة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق أبوظبي للتنمية زيارة ميدانية إلى مقر «أوربت ووركس»، الشركة الإماراتية المتخصصة في تقنيات الفضاء، وذلك للاطلاع على سير العمل في تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال القمة العالمية للحكومات 2026، والتي تهدف إلى توظيف قدرات الأقمار الصناعية لتعزيز متابعة وتقييم أثر مشاريع الصندوق التنموية حول العالم.

وتُرسّخ هذه الاتفاقية مكانة الصندوق كأول مؤسسة تمويل تنموي على مستوى العالم توفّر سعة أقمار صناعية مخصصة، بما يعزّز كفاءة متابعة المشاريع، والتحقق من تقدمها، وقياس أثرها عبر محفظته الدولية.

كما تتيح هذه الاتفاقية للصندوق الوصول إلى كوكبة أقمار«الطير»الجاري تطويرها في أبوظبي، بما يدعم توظيف تقنيات الفضاء في مجالات التمويل التنموي، ويعزز كفاءة وشفافية تنفيذ المشاريع على مستوى الأسواق العالمية.

وترسخ هذه الشراكة الدور المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي في توظيف التقنيات المتقدمة لدعم مخرجات التنمية المستدامة، وترسيخ حضورها شريكاً فاعلاً في تطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمعات حول العالم.