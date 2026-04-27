انطلاق الدورة الرابعة من هاكاثون الطاقة النظيفة في دبي 18 مايو

27 ابريل 2026 15:40

 

دبي (الاتحاد)
تنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الرابعة من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، في الفترة من 18 إلى 20 مايو المقبل.
ودعا مركز الاستدامة والابتكار، التابع للهيئة، العقول المبدعة من مختلف الفئات، بما في ذلك الشركات، والمبتكرون، وطلاب الجامعات، والخبراء المتخصصون في مجالات الابتكارات المستدامة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة، والمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية والقضايا البيئية العالمية.
تتيح المسابقة المجال أمام الشركات المحلية والعالمية، إضافةً إلى مشاريع تخرّج الطلاب، لتقديم ابتكاراتهم ضمن ثلاثة مسارات رئيسية تتضمن خفض الانبعاثات والاستدامة، ودمج الطاقة النظيفة وتخزينها، والذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وتعزّز المسابقة دور الأفراد والشركات في استشراف وصناعة مستقبل الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، ودفع مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ودعم مستهدفات الحياد المناخي عالمياً، وبناء عالم أذكى وأكثر استدامة.
ويحظى الفائزون في المسابقة بفرص حصرية لعرض ابتكاراتهم خلال منتدى الطاقة النظيفة 2026 في مركز الاستدامة والابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.
ويمكن للفائزين تسليط الضوء على ابتكاراتهم خلال ندوة خاصة ضمن سلسلة التواصل من أجل الطاقة النظيفة التي ينظّمها المركز، إضافة إلى فرص تواصل فعّالة مع نخبة من المستثمرين والباحثين وروّاد القطاع، على أن تُقدم طلبات المشاركة في مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» عبر رابط: https://shorturl.at/S3hsH

 

أخبار ذات صلة
"كهرباء دبي" تقلص مدة استرداد التأمين إلى 8 دقائق
«كهرباء دبي» تدعم حملة التوعية بالتوحد
هيئة كهرباء ومياه دبي
آخر الأخبار
جانب من الجلسة
التعليم والمعرفة
مكتبة محمد بن راشد تقدم قراءة واعية لخريطة «الشفرة العاطفية عند الأطفال»
اليوم 16:46
شعار هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
علوم الدار
"أبوظبي للطفولة المبكرة" تتعاون مع 10 شركات ناشئة عالمية لدعم الأسر
اليوم 16:31
خورفكان يفتقد لاعبَين مهمَّين في «مؤجلة» شباب الأهلي
الرياضة
خورفكان يفتقد لاعبَين مهمَّين في «مؤجلة» شباب الأهلي
اليوم 16:30
أرسنال ملوك الركنيات في البريميرليج
الرياضة
أرسنال ملوك الركنيات في البريميرليج
اليوم 16:00
75 مليون درهم أرباح «الإمارات لتعليم القيادة السيارات» خلال الربع الأول بنمو 9%
اقتصاد
75 مليون درهم أرباح «الإمارات لتعليم القيادة» خلال الربع الأول بنمو 9%
اليوم 15:51
