«كويك أب» تطلق مبادرة «Shop Local» بدعم من صندوق محمد بن راشد للابتكار



دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «كويك أب»، مزوِّد الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مبادرة «Shop Local» التي تستهدف تمكين المستهلكين من اكتشاف ودعم الشركات المحلية في مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب تعزيز حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى العملاء من خلال منصة رقمية مخصصة.

وأوضح صندوق محمد بن راشد للابتكار أن إطلاق هذه المبادرة، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار ودعم الشركات الواعدة في دولة الإمارات، بما في ذلك الدعم الذي تحظى به «كويك أب» من خلال الصندوق، والذي أسهم في تسريع نموّها وتمكينها من التوسع وتطوير حلول ذات أثر أوسع في السوق.

وتعكس «Shop Local» الدور المتنامي لمنظومة الابتكار في دعم تطور الشركات الناشئة وتحويلها إلى منصات مؤثّرة في الاقتصاد الوطني، بما يعزّز تنافسية دولة الإمارات ويواكب مستهدفاتها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، ممثّل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن تمكين الشركات المبتكرة ذات الإمكانات الواعدة يمثّل أحد الركائز المهمة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، فعندما تحظى هذه الشركات بمنظومة الدعم المتكاملة في التوقيت الأمثل، تتعزز قدرتها على التوسع، وابتكار حلول نوعية ترفع من قيمة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مما يسهم في خلق قيمة مضافة لقطاع الأعمال، وتتضاعف أهمية هذه الجهود في دولة الإمارات، حيث يظل الابتكار وريادة الأعمال محرِّكين رئيسيين للنمو والتنافسية، والنافذة التي تطل منها شركاتنا الوطنية نحو آفاق التوسع محلياً وعالمياً.

بدوره، قال باسل الكوسا، الرئيس التنفيذي لشركة «كويك أب»، إن الشركات الصغيرة والمحلية تُمثل ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات، ويأتي دعمها ضمن أكثر السبل تأثيراً في خدمة المجتمع.

وأكد السعي من خلال هذه المبادرة إلى توفير مزيد من الفرص للعلامات التجارية المحلية لتعزيز حضورها، وتوثيق علاقتها مع عملائها، وترسيخ مكانتها في السوق، وعبّر عن الأمل في أن تشجّع المبادرة المزيد من الأفراد على اكتشاف الشركات من حولهم، والقيام بدور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

وتواصل «كويك أب» تلقِّي طلبات الانضمام إلى منصة «Shop Local» من الشركات القائمة في دولة الإمارات، بعد أن استقطبت المبادرة حتى الآن 190 علامة تجارية، وذلك بهدف دعم ما لا يقل عن 250 شركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.