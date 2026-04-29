532 مليون درهم أرباح «فيرتيغلوب» في الربع الأول بنمو 98%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «فيرتيغلوب» عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، حيث بلغت الإيرادات 3.36 مليار درهم (915 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 32% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 مليار درهم (342 مليون دولار)، وارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 98% على أساس سنوي ليصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار).

ويؤكد هذا الأداء القوي اتباع الشركة لنهج منضبط في إدارة التكاليف والعمليات عبر محفظة أعمالها وتحقيق نتائج ملموسة من «خطة تحسين التصنيع» وقدرة «فيرتيغلوب» على خلق وتعزيز القيمة رغم تحديات السوق.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: يؤكد الأداء المالي لـ«فيرتيغلوب» خلال الربع الأول من عام 2026 صلابة الشركة وقوة محفظة أعمالها، حيث أسهم التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا في تحقيق نمو ملموس في الأرباح على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط، ونؤكد أن السلامة تبقى على رأس أولوياتنا، وأتوجه بالشكر إلى فرق عمل «فيرتيغلوب» على جهودهم المستمرة في الحفاظ على أمن واستمرارية العمليات بشكل موثوق عبر محفظة أعمالنا في ظل هذه التحديات، حيث سجّلت الشركة مستويات إنتاج قياسية في مصر، وحققت معدلات استخدام مرتفعة لليوريا بلغت 96% على مستوى المنصات التشغيلية، مقارنة بـ 87% في الربع الأول من عام 2025.

وأضاف: يؤكد الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول من العام أيضاً الأثر الملموس لـ«خطة تحسين التصنيع»، الذي أسهم في رفع معدلات التشغيل وتعزيز الكفاءة ووضع خطط طوارئ تركز على خلق وتعزيز القيمة، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة لتلبية احتياجات العملاء خلال الأشهر المقبلة، كما تتميز «فيرتيغلوب» بالقدرة على تحسين عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية وتسويق المنتجات في الأسواق الرئيسة عبر ترسيخ حضورها العالمي المتنوع، مما يدعم خلق مزيد من القيمة في ظل التحديات الحالية التي من المتوقع أن تستمر على المدى القريب.

وتابع: نتطلع إلى المستقبل ونستمر في تركيزنا على تحقيق تقدم في التنفيذ المنضبط والسريع لـ«استراتيجية النمو 2030»، حيث أنجزنا أكثر من 40% من مبادرات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تحسين التكاليف وفق معدل سنوي مستمر، مما يعزز عائداتنا ويدعم خططنا نحو تحقيق النمو المستدام في الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.