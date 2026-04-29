عمار بن حميد يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد أمس في مقر المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي مصطفى الخلفاوي.

وأعلن المجلس عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 134 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 130 مليون درهم، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 443 مليون درهم. وارتفعت الإيرادات الصافية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 222 مليون درهم، فيما بلغ الدخل من غير مصادر التمويل 63 مليون درهم، ما يمثل 28% من إجمالي الإيرادات الصافية.

وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تؤكد نتائج مصرف عجمان خلال الربع الأول من عام 2026 رسوخ نهجنا في بناء مؤسسة مصرفية مستدامة، تنطلق من إمارة عجمان، وترتكز إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتتقدم بثقة مدعومة بتنفيذ منضبط ومتسق.

وأضاف سموه: يعكس نمو الإيرادات بنسبة 22% متانة الأداء، ويؤكد مضي المصرف في الاتجاه الصحيح.

وعزّز مصرف عجمان كفاءة أصوله، حيث بلغ إجمالي الأصول 33 مليار درهم بنهاية الربع، فيما ارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 9% لتصل إلى 23.2 مليار درهم، مدفوعةً بالطلب عبر القطاعات التمويلية الرئيسة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إن نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 22% يعكس قوة واستدامة أداء مصرف عجمان، مدعوماً بانضباط في تنمية الأصول وكفاءة إدارة تكلفة التمويل، وبناء مصادر دخل متنوعة.