قادة شركات تكنولوجية: منظومة الأعمال الرقمية المتكاملة في دبي تعزّز آفاق النمو المستدام

دبي (الاتحاد)

أكد قادة شركات تكنولوجية عاملة في دبي أن المنظومة الرقمية المتقدمة في الإمارة لعبت دوراً محورياً في تعزيز مرونة الأعمال ودعم استدامة النمو، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح قادة الشركات، في بيان صادر عن غرفة دبي الرقمية، أن البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى وثقافة التنفيذ عالية الكفاءة، تشكّل الركائز الأساسية لتمكين قطاع التكنولوجيا في دبي.

ولفتوا إلى مستوى التناغم المتقدم بين القطاعين العام والخاص، بما يعزّز القدرة على الابتكار والتوسع والاستجابة الفعالة لمتطلبات السوق، موضحين أن الاستراتيجية المنهجية التي اعتمدتها دبي للتحول إلى مركز رقمي عالمي رائد أسهمت في ترسيخ بيئة أعمال مستقرة وموثوقة.

وأشار قادة الشركات إلى أن بيئة الأعمال الرقمية المتقدمة التي تدعمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تُشكّل ركيزة أساسية لنمو الشركات، وتسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الابتكار، بما يدعم ويرسّخ مكانة دبي مركزا عالميا للتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد جاد أنطون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العقارية «هاسبي» أن دبي تتميز بفعالية التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية، إذ إن إحداث تحوّل في قطاع معقّد مثل العقارات والتمويل العقاري يتطلب مستوى عالياً من التعاون.

وأضاف أن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي شكّلت عاملاً محورياً في مواءمة تقنياتنا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وأدّت كل من غرف دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي دوراً فاعلاً في ربطنا بالشراكات الاستراتيجية اللازمة للتوسع.

وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هاسبي» أن دبي لم تَعُد مجرد مركز إقليمي للأعمال، بل باتت منصة انطلاق عالمية، موضحاً أنه بالنسبة للشركات الساعية إلى بناء أعمال مرنة ومترابطة على المستوى الدولي، فإن هذه المنظومة توفر دعماً متكاملاً يمكّن الشركات الناشئة من الانطلاق محلياً والتوسع بثقة نحو الأسواق العالمية.

وأكدّ فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق المدفوعات الاجتماعية «زينة»، أن قوة دبي تكمن في قدرتها على بناء منظومة رقمية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية واضحة، بما يضمن مستويات عالية من الاتساق، لا سيما في فترات عدم الاستقرار العالمي.

وقال إن دبي توفر بيئة محفّزة لهذا النوع من التطور كونها تجمع بين الطموح الرقمي وجاهزية السوق، إلى جانب بنية تحتية قوية وتوافق وثيق بين أولويات القطاعين العام والخاص.

وأشار فادي العامودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي كيو فولفيلمنت» المتخصصة في الحلول اللوجستية والتنفيذية القائمة على التكنولوجيا، إلى أن أبرز ما يميّز دبي بنيتها التحتية المتطورة والفعّالة، إلى جانب التكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أنه عندما تتعرض سلاسل التوريد العالمية للاضطراب أو تشهد زيادة متسارعة في الطلب، تصبح المرونة عاملاً حاسماً، وتوفر دبي بنية تحتية رقمية ومادية عالمية المستوى تمكّن الشركات من التكيف بسرعة والتوسع بسلاسة دون عوائق تشغيلية.

وقال راكيش مافاث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تقييم» المتخصصة في توفير بنية تحتية موثوقة لسوق الإيجارات، إن بيئة دبي تتميّز بعاملين رئيسيين، هما سرعة الإنجاز وشفافية البيانات، موضحاً أن هذين العاملين أسهما بشكل حاسم في تمكين المنصة من إطلاق أول منتج لحماية الإيجارات في دولة الإمارات، إلى جانب توفير رؤية سوقية آنية ودقيقة.

وأضاف: أتاحت لنا المنظومة الرقمية المتكاملة في دبي مستوى عالياً من الشفافية، لا سيما بالنسبة لبيانات معاملات الإيجار التفصيلية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، ما يمكّننا من تزويد الملاك ومديري العقارات برؤية واضحة للسوق في الوقت الفعلي، بدلاً من الاعتماد على التقديرات خلال فترات الاضطرابات العالمية.. ولا يمكن تحقيق ذلك طبعاً دون وجود منظومة تتعامل مع البيانات والمدفوعات الرقمية باعتبارها بنية تحتية عامة، موضحاً أن دبي لا تكتفي بالحديث عن التحول الرقمي، بل توفّر المقومات العملية اللازمة لتحقيقه.