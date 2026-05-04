سلطان الجابر: الإمارات لا تكتفي فقط بالصمود بل تخرج من الأزمات أقوى

ثمن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الجهود الجبّارة لقواتنا المسلحة.

وأكد معاليه خلال افتتاح فعاليات "اصنع في الإمارات" " نحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل نخرج من الأزمات أقوى.

انطلقت، اليوم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026" تحت شعار "الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى" في أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات.

وأكد معاليه أن "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" حققت نتائج واضحة، حيث رفعنا مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم".

وأشار معاليه إلى "رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم إلى 180 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة".

وأن الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة في مصانعنا، بل شريك في القرار يُعيد تعريف الكفاءة والإنتاجية".

وأكد معاليه أن قرار الإمارات السيادي بإعادة التموضع في منظومة الطاقة العالمية، والخروج من "أوبك" و"أوبك+" غير موجَّه ضد أحد.

وأضاف معاليه: أن الإمارات ستبقى شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في أسواق الطاقة العالمية وستواصل دعم استقرارها من موقع أكثر مرونة.

وقال معاليه إن "أمن طرق التجارة الحيوية ليس شأنا إقليميا فحسب بل مسؤولية عالمية مشتركة".

وأضاف: "لا يجوز احتجاز مضيق هرمز رهينة واستخدامه للتهديد والابتزاز الاقتصادي".





