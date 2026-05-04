«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني





أبوظبي (الاتحاد) أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، عن استكمال صفقة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني لمدة خمس سنوات من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة، لصالح «يونيون بروبارتي» لإعادة تمويل فندق بولمان لندن.

وتؤكد الصفقة التي جاءت قيمتها مناصفة بين المؤسستين، على الشراكة الوثيقة بين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، وتمثل ثاني صفقة تمويل بينهما، بما يعزّز من حضورهما في قطاع العقارات في المملكة المتحدة.

وقال راج سيهغال، المدير التنفيذي لدى «يونيون بروبارتي»: «ستسهم هذه الصفقة بتعزيز علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ضمن ثاني صفقة عقارية رئيسية لنا. ولا شك أن فريق عمل المؤسستين، بقيادة باجرام شالا وبول ميسفيلد، أظهر كفاءة عالية، بما أسهم بترسيخ شراكتنا الوثيقة مع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما نمضي في إثراء محفظة أصولنا».

وأضاف بول مايسفيلد، المدير التنفيذي للمملكة المتحدة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسعدنا إتمام هذه الصفقة بنجاح بالتعاون مع 'يونيون بروبارتي' وشريكنا الموثوق بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تتوّج ثاني صفقات التمويل المشترك بيننا، والثانية أيضاً مع 'يونيون بروبارتي'. ولاشك أن تكرار هذا التعاون يعكس انسجام تطلعاتنا وعملياتنا معاً، ويؤكد تركيز مصرف أبوظبي الإسلامي المستمر على تمويل الأصول عالية الجودة، لاسيما تلك التي تتمتع بأسس متينة وآفاق واعدة لتحقيق الدخل على المدى الطويل».

من جانبه، قال راشد أمين، الرئيس التنفيذي في المملكة المتحدة لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا قيادة هذه الصفقة لصالح يونيون بروبارتي سيرفيسز بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بما يمثل ثاني صفقة مشتركة لنا ضمن هيكل تمويل مشترك. ويعكس ذلك تركيزنا على الأصول العقارية عالية الجودة في لندن، والعمل مع شركاء متمرسين وأصول ترتكز على مقومات قوية على المدى الطويل».

وقال كارلو دي فوس، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في المملكة المتحدة لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل فريق العقارات تركيزه على دعم الشركاء المتمرسين والأصول العقارية ذات المواقع المتميزة والمدعومة بسجل أداء مثبت، كما نواصل إعطاء الأولوية للفرص في قطاع الضيافة التي تستند إلى أسس قوية وتدار من قبل مشغلين ذوي حضور راسخ في السوق. وتبرز هذه الصفقة قدرتنا على العمل عن كثب مع شركائنا مثل «يونيون بروبرتي سيرفيسز» ومصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم حلول تمويلية متكاملة للصفقات المعقدة»

. ويستفيد سوق الضيافة في المملكة المتحدة من تحسن ظروف الأعمال، حيث تستحوذ لندن على حصة كبيرة من قطاع الضيافة البريطاني. كما أظهرت أنشطة الاستثمار الفندقي في المملكة المتحدة مؤشرات زخم مبكرة خلال عام 2026، مع ارتفاع أحجام الصفقات مقارنة بالعام السابق.

وفي هذا السياق، يواصل المستثمرون تركيزهم على الأصول عالية الجودة ذات المواقع المتميزة، والتي تتمتع بخصائص دخل مرنة ومستقرة، إلى جانب وضوح أساسيات العرض والطلب الخاصة بالقطاع، بدعم من ببيئة تمويلية تشهد تحسّناً تدريجياً.