"تعزيز" توقع اتفاقيات بقيمة 104.6 مليار درهم خلال"اصنع في الإمارات"

أعلنت "تعزيز"، اليوم، عن توقيع اتفاقيات طويلة الأمد تشمل بيع وتوريد المواد الأولية على امتداد محفظة أعمالها من الكيماويات، بما في ذلك الميثانول، والبولي فينيل كلوريد، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية، والملح، والغاز الطبيعي، بقيمة تبلغ 104.6 مليار درهم (28.5 مليار دولار)، وذلك خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات 2026".

وتتراوح مدة الاتفاقيات من خمس إلى 25 عاماً، وتضمن تأمين الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية المحلية الموثوقة، بما يساهم في دعم إنتاج الكيماويات على نطاق واسع في دولة الإمارات، وترسيخ دور "تعزيز" في بناء منظومة محلية متكاملة للصناعات الكيماوية.

وتشمل هذه الصفقات اتفاقيات بيع مع "أدنوك" و"برومان" لتوريد الميثانول، و"شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" للصودا الكاوية، و"ميتسوبيشي" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والصودا الكاوية، و"ميتسوي وشركاه المحدودة" لثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومجموعة "سانمار" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل، و"ترايكون" لمادة البولي فينيل كلوريد وثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومع شركة "فينمار" لتوريد مادتي ثنائي كلوريد الإيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز"، بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقيات طويلة الأمد تشكّل محطة مهمة للشركة ولخطط تعزيز النمو الصناعي في دولة الإمارات، لافتا إلى أنه من خلال جهودها لتلبية الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية من مصادر محلية موثوقة، تستمر "تعزيز" في تحويل رؤيتها إلى واقع ملموس عبر إرساء دعائم أقوى لقطاع كيماويات عالمي المستوى، والمساهمة في تعزيز سلاسل القيمة المحلية، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتوفير فرص العمل، ودعم مرونة سلاسل التوريد في الدولة.

وتشمل الاتفاقية الموقعة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توريد حوالي 200 ألف طن متري جاف سنوياً من الصودا الكاوية، وتشكّل خطوة مهمة في إطار المساعي الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي.

وتعزز الاتفاقية مكانة "تعزيز" كأول مورّد رئيسي لمادة الصودا الكاوية المُنتجة في الإمارات إلى مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تقع في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد".

ووقعت "أدنوك للغاز" اتفاقية توريد مواد أولية مدتها 25 عاماً لتزويد مشروع "تعزيز للميثانول" بالغاز الطبيعي، بقيمة تتجاوز 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار).

كما وقّعت "تعزيز" اتفاقية مدتها 20 عاماً لتوريد الملح مع شركة "سما لإنتاج الملح"، ومقرها أبوظبي، بما يدعم عمليات الإنتاج في مجمع البولي فينيل كلوريد التابع لـ "تعزيز".

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات مُجتمعة تساهم في الاستفادة من الموارد المحلية لضمان توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من المواد الخام الأساسية، بما يساهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية ودعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي لدولة الإمارات.

ومن المخطط أن تنتج منطقة "تعزيز" للصناعات الكيماوية 4.7 مليون طن سنوياً من الكيماويات بمجرد اكتمال الأعمال الإنشائية في عام 2028.