الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سعيد الهاجري يجتمع مع وزيرة التجارة الداخلية والخارجية الصربية ويبحثان توطيد العلاقات الاقتصادية

سعيد الهاجري يجتمع مع وزيرة التجارة الداخلية والخارجية الصربية
7 مايو 2026 15:31

 
أبوظبي (وام)
اجتمع معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع معالي ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية بجمهورية صربيا، وذلك على هامش مشاركة معاليها في معرض «اصنع في الإمارات» في أبوظبي.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وجدّدا التأكيد على الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد العلاقات الاقتصادية من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يدعم نمو التبادل التجاري في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الرقمي.
وأشاد معالي الهاجري بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات وصربيا، مؤكّداً أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون البنّاء على كافة الأصعدة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأدانت معالي لازاريفيتش الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وللقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميّيْن.
من جانبه، أعرب معالي الهاجري عن تقدير دولة الإمارات لموقف جمهورية صربيا في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفتها وعدد من دول المنطقة.

أخبار ذات صلة
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
«الصناعة» تكرّم روّاد برنامج المحتوى الوطني
اصنع في الإمارات
سعيد الهاجري
صربيا
آخر الأخبار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
علوم الدار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
اليوم 16:10
لا فوينتي يترقّب موقف كارفاخال من المونديال
الرياضة
لوف: منتخب ألمانيا بطلاً للمونديال
اليوم 15:57
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اقتصاد
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اليوم 15:55
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
الرياضة
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
اليوم 15:54
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
الرياضة
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©