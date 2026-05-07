الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التكامل الاقتصادي» تستعرض جهودها لتعزيز مرونة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة

«التكامل الاقتصادي» تستعرض جهودها لتعزيز مرونة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة
7 مايو 2026 15:36

 
أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، جهودها، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويعزّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والاستثمار.
وأكدت اللجنة، المساهمة الفعّالة للقطاع الخاص في تعزيز تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق، وتأمين سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة المخزون الإستراتيجي للدولة.
واطلعت على مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق المتعلقة بتضافر العمل الوطني لتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يعزّز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية في الدولة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات تبني نهج استباقي ومرن للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أطلقت الدولة مؤخراً سياسات ومبادرات نوعية لتعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي الوطنية، ودعم حضور المنتجات الوطنية ومرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.
وأضاف معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي اضطلعت بدور رئيسي في ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بما أسهم في نمو معدلات تجديد رخص الشركات التجارية خلال فترة الأزمة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وحماية انسيابية حركة التجارة والشحن، مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان والمقيمين والزوار دون انقطاع.
وناقشت اللجنة، آليات تعزيز الجهود الوطنية لتعزيز المنظومة الرقمية لبيانات الشركات التجارية في الدولة، من خلال تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، مع التحديث المستمر لهذه المعلومات، بما يعزّز دور هذا السجل كمرجع وطني موحد يدعم صناعة القرار ويسهم في تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة.
وأكدت اللجنة أهمية تكثيف الجهود وتوحيد العمل بين مختلف فرق العمل المعنية، في إطار الاستعداد للتقييم المتبادل لدولة الإمارات مع مجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على متابعة تنفيذ السياسات والتدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لجنة التكامل الاقتصادي
آخر الأخبار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
علوم الدار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
اليوم 16:10
لا فوينتي يترقّب موقف كارفاخال من المونديال
الرياضة
لوف: منتخب ألمانيا بطلاً للمونديال
اليوم 15:57
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اقتصاد
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اليوم 15:55
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
الرياضة
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
اليوم 15:54
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
الرياضة
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©