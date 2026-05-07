1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن تجاوز إجمالي تمويلات الشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، حاجز 1.3 مليار درهم في إطار شراكته الإستراتيجية مع هذه الوجهة الصناعية، ما يعزز دور المصرف في دعم نمو القطاعات الصناعية ومساعي التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

واعتمد المصرف، منذ بداية الشراكة، تسهيلاتٍ تمويلية بقيمة 1.304 مليار درهم موزعة على 34 صفقة، قدّمها إلى 19 عميلاً من الشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية، مما يؤكد الأثر الملموس لهذا التعاون في الارتقاء بمنظومة التصنيع الإماراتية وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، المنصة الوطنية الرائدة لتحقيق التحول الصناعي في دولة الإمارات، حيث جدّد الجانبان اتفاقية الشراكة بينهما إيذاناً بمرحلة جديدة من التعاون تركز على توسيع القدرات الصناعية وفتح آفاق إضافية أمام المصنّعين للحصول على التمويل.

وتنسجم هذه الشراكة بصورة وثيقة مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمكين المصنّعين من الوصول إلى حلول تمويلية مصممة خصيصاً لدعم نمو أعمالهم، ومساعيهم الابتكارية، وجاهزية منتجاتهم للتصدير.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الشراكة مع مدينة دبي الصناعية تعكس أهمية التمويل الموجّه ودوره في تحويل الأولويات الصناعية الوطنية إلى أثر قابل للقياس، فيما تجاوز حاجز 1.3 مليار درهم من التمويلات المعتمدة يشكّل دليلاً واضحاً على رغبة المصنّعين بالحصول على حلول مالية متخصّصة، وعلى فاعلية النهج المشترك الذي نتبعه.

وأعرب عن سعادته بتجديد هذه الشراكة لمواصلة توسيع نطاق دعم المصرف للشركات الصناعية ذات الإمكانات العالية، بما يمكّنها من توسيع عملياتها، ورفع إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

من جانبه أشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، إلى أنّ تجاوز إجمالي التمويلات قيمة 1.3 مليار درهم يعكس قوة الشراكة الراسخة مع مصرف الإمارات للتنمية والدور البارز الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في تعزيز نمو القطاع الصناعي.

وقال إن هذا الإنجاز تؤكد مرونة شركات التصنيع وقدرتها على النمو ضمن المنظومة الصناعية المتكاملة لدبي الصناعية وترسيخاً لمكانة الدولة مركزاً عالمياً للتميّز الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات».

ويجدد الطرفان شراكتهما انطلاقاً من الأسس نفسها التي أرستها اتفاقية عام 2023، والتي تمّ توقيعها على هامش فعاليات إطلاق مدينة دبي الصناعية لحملتها العالمية بعنوان «لنُبدع بصناعتنا»، ليواصلا اليوم التعاون على دعم التصنيع المتقدم والمستدام، في ظلّ إتاحة حلول التمويل المبتكرة أمام شريحة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في مدينة دبي الصناعية.