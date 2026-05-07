«ستراتا ساينسكو» ينتج مواد متقدمة لمكونات هياكل الطائرات

أبوظبي (لاتحاد)

أعلنت «ستراتا ساينسكو» في مدينة العين، المشروع المشترك بين «ستراتا للتصنيع» والشركة البلجيكية «ساينسكو»، عن نجاحها في إنتاج كميات كبيرة من مواد ألياف الكربون المشبع، الذي يستخدم كمواد أولية في العديد من الصناعات المتقدمة حول العالم، ولا سيما هياكل الطائرات. جاء هذا الإعلان تزامناً مع الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».

وبهذه المناسبة، أكدت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع، أن قطاع المواد المتقدمة هو أحد الركائز الصناعية الحيوية التي تعتمد عليها ستراتا لتجسيد أولويات الحاضر وترسيخ التوجهات المستقبلية انطلاقاً من رؤيتها لتوطين وتعزيز الصناعات المتقدمة، والمواصلة في مسيرتها الإنتاجية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، بما يضمن تجسيد الأهداف التنموية والاستراتيجية لمبدأ وشعار «صنع في الإمارات»، مشيرة إلى أن «ستراتا ساينسكو» فكرة إماراتية مؤثرة في مجال التصنيع المتقدم، وسيكون لها صدى واسع عالمياً في مختلف المجالات الصناعية ذات الأولوية.

وأكد خالد سيف النعيمي، مسؤول الهندسة والصيانة في «ستراتا ساينسكو» للمواد المتقدمة، البدء فعلياً في إنتاج رولات المواد المركبة المتقدمة من الكربون فايبر المشبع في مصنع الشركة عالي التقنية الذي يقع في مدينة العين، والتي سيتم تصديرها خلال الفترة القريبة المقبلة للاستخدام في صناعة مكونات رئيسية من طائرات بوينج 777 X، بموجب اتفاقية مسبقة بين ستراتا ساينسكو وبوينج.