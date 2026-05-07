الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اختتام  "اصنع في الإمارات 2026"

اختتام  "اصنع في الإمارات 2026"
8 مايو 2026 00:30


أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت أمس أعمال اليوم الرابع والأخير من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، بالاحتفاء بالشباب، والتأكيد على توسيع دورهم، وتعظيم أثر جهودهم في صياغة فرص الجيل القادمة من صناعة المستقبل التي تستفيد من الشراكات الاستراتيجية والعالمية، وتنجح في تحويل نتائج البحث والتطوير والابتكار الصناعي إلى نتائج اقتصادية واعدة للصناعة الوطنية.
وشهدت منصة «اصنع في الإمارات 2026»، إعلان الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، مستشار وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق مبادرة الذكاء الاصطناعي الشبابية الأولى من نوعها SHABAB AI والتي تمكّن الشباب من الاستفادة الفاعلة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامات الروبوتات، والمساهمة في التصميم الذكي لمسارات مستقبلية تعزز مرونة سلاسل التوريد، وفرص الصناعة، وتحصّن السيادة الرقمية والبيانية والصناعية في الدولة، بمشاركة شبابية فاعلة ومؤثرة. وعقب الإعلان عن إطلاق المبادرة الشبابية، ناقشت جلسة «الشباب والمرونة الصناعية توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات لضمان استمرارية سلاسل الإمداد» أهمية مبادرة «شباب AI» التي تؤكد الإيمان بدور الطاقات الشبابية في صناعة المستقبل بدل انتظاره.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن القيادة الرشيدة قدمت كل ما يحتاجه الشباب من فرص، وهذا ما برهنته الجاهزية النوعية التي أبداها الشباب في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن دولة الإمارات «تظهر أقوى» بشبابها الذي يشكل خط الدفاع الأول أمام المخاطر السيبرانية، داعياً الشباب إلى أن يكون قدوة في احترام القيم الإماراتية والاستفادة من مبادرة شباب AI ومثيلاتها، واستخدام التقنية لخير الدولة وكل من يعيش على أرضها، خاصةً مع توجّه الدولة لتعزز ريادتها عالمياً في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأشار البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن خريجي المؤسسات التعليمية الإماراتية يحققون بصمات نوعية محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أن المنظومة الأكاديمية والبحثية من جامعات متخصصة في دولة الإمارات تسجل إقبالاً متنامياً باستمرار على تخصصات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مؤكداً أن جامعات الدولة أصبحت محركاً رئيسياً لتحويل مشاريع التخرج والأفكار الشبابية النوعية إلى واقع ملهم يخرج من المختبر نحو الصناعات والقطاعات المختلفة، بعد أن أصبحت الجامعات في دولة الإمارات منصات للابتكار.
وشهدت الدورة الخامسة من الحدث الصناعي الأبرز على مستوى الدولة الإعلان عن تشكيل مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والإعلان عن انطلاق دورة جديدة من «البرنامج الوطني للمحترفين الشباب» بعد تخريج وتكريم دفعة هذا العام على منصة «اصنع في الإمارات 2026».
كما شهدت الإعلان عن إضافة جديدة لمنظومة تمكين الشباب الإماراتي في القطاع الصناعي، تمثلت في تشكيل مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتم الإعلان عن انطلاق دورة جديدة من «البرنامج الوطني للمحترفين الشباب» بعد تخريج وتكريم دفعة هذا العام على منصة «اصنع في الإمارات 2026».

أخبار ذات صلة
قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
«الصناعة» و«عبدالله الغرير» و«IMI» للإعلام تطلق «قادة المحتوى الصناعي»
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
الأخبار العالمية
قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
8 مايو 2026
«الصناعة» و«عبدالله الغرير» و«IMI» للإعلام تطلق «قادة المحتوى الصناعي»
اقتصاد
«الصناعة» و«عبدالله الغرير» و«IMI» للإعلام تطلق «قادة المحتوى الصناعي»
8 مايو 2026
مذكرة تفاهم بين «وزارة الصناعة» و«صناعة تكنولوجي»
اقتصاد
مذكرة تفاهم بين «وزارة الصناعة» و«صناعة تكنولوجي»
8 مايو 2026
اختتام  "اصنع في الإمارات 2026"
اقتصاد
اختتام  "اصنع في الإمارات 2026"
8 مايو 2026
الرئيس البرازيلي في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع ترامب
الأخبار العالمية
الرئيس البرازيلي يعلّق على لقائه مع ترامب
8 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©