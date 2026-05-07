مذكرة تفاهم بين «وزارة الصناعة» و«صناعة تكنولوجي»



أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة «صناعة تكنولوجي» ومقرها أبوظبي، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الصناعي والروبوتات، مذكرة تفاهم، بهدف دعم وتسريع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الصناعية في دولة الإمارات.

ووقَّع المذكرة من الوزارة فاطمة عيسى المهيري، مدير إدارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن شركة «صناعة تكنولوجي» مبارك عبدالناصر دومان العامري، المدير المفوض، بحضور محمد سالم كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة «صناعة تكنولوجي»، وأسامة أمير محمد فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات» التي تنظمها الوزارة في أبوظبي، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.

وتدعم المذكرة تمكين تبنّي الأتمتة الذكية، والحلول اللوجستية الذاتية، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات دولة الإمارات الصناعية ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وقال محمد سالم كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة «صناعة تكنولوجي» لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عقب التوقيع، إن هذه الاتفاقية تشكل دفعة للأمام باتجاه «اصنع في الإمارات»، وإتاحة الفرصة لشباب الإمارات للاعتماد على أنفسهم.

وقال إن ابن الإمارات بدأ يصنّع ويشارك، وباتت الصناعة الإماراتية تجتاز حدود الدولة لتنافس عالمياً، في انعكاس لدعم القيادة الحكيمة لخلق قاعدة عريضة من الصناعات لدولة الإمارات.

وأضاف: «في السابق كنا نستورد الآن بدأنا نصدر وننافس، ونعلم الآخرين»، لافتاً إلى أن الإمارات باتت نموذجاً في المجال الصناعي.

ومن جانبها، قالت فاطمة عيسى المهيري: «إن هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة تقودها الوزارة لتعزيز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة والتكنولوجيا الصناعية».