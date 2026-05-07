«الصناعة» و«عبدالله الغرير» و«IMI» للإعلام تطلق «قادة المحتوى الصناعي»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير، وأكاديمية IMI للإعلام التابعة لمجموعة IMI، البرنامج الوطني «قادة المحتوى الصناعي»، وذلك على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد جيل إماراتي يمتلك مهارات السرد الإعلامي الحديث، وقادر على نقل قصة الصناعة الوطنية بأساليب مبتكرة تواكب التحولات المتسارعة في قطاعي الإعلام والتكنولوجيا.

ويستهدف البرنامج تأهيل الشباب الإماراتيين وتمكينهم من فهم القطاعات الصناعية الحيوية في الدولة، والتعبير عنها من خلال محتوى إبداعي مدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز السردية الصناعية لدولة الإمارات، وترسيخ حضورها على الخريطة الصناعية العالمية.

كما يركّز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في صناعة المحتوى المتخصص واستخدام أحدث التقنيات الرقمية، وتعميق معرفتهم بدور الصناعة الوطنية في دعم التنافسية الصناعية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، من خلال تجربة تعليمية عملية تجمع بين المعرفة الصناعية، والإبداع الإعلامي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويقوم البرنامج على ثلاث مراحل متكاملة، تبدأ بالتأسيس المعرفي، التي يتعرّف من خلالها المشاركين إلى مفاهيم الصناعة الوطنية وأبرز قطاعاتها، تليها مرحلة الإنتاج الإعلامي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى المرحلة الختامية التي يطوّر فيها الشباب مشاريع وطنية يقودونها بأنفسهم، بما يرسّخ منظومة مستدامة لصنّاع المحتوى الصناعي في الدولة.

وقال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يجسد برنامج (قادة المحتوى الصناعي) توجه الوزارة نحو الاستثمار في الإنسان، وبناء جيل إماراتي يمتلك الوعي الصناعي والمهارات الرقمية والقدرة على التعبير عن قصة الصناعة الوطنية بأساليب مبتكرة. فالقطاع الصناعي يمثل ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وترسيخ فهمه لدى الأجيال الجديدة يسهم في تعزيز الثقافة الصناعية، وتحفيزهم على الإسهام مستقبلاً في القطاعات الحيوية والتكنولوجية المتقدمة».