«فلاي دبي» تطلق رحلات مباشرة إلى بنغازي في ليبيا



دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلات مباشرة إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تُسيّر رحلات مباشرة بين دبي ومطار بنغازي بنينا الدولي.

وسيتم تشغيل الرحلات بدءاً من 17 يونيو انطلاقاً من المبنى 3 بمطار دبي الدولي وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، وذلك ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات.

سيعزز هذا الخط الجديد من الربط الجوي بين دولة الإمارات وليبيا، كما سيوفر للمسافرين من بنغازي وصولاً سهلاً إلى شبكة فلاي دبي عبر مركز دبي للطيران.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى ليبيا يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية توسيع شبكتنا، ويؤكد التزامنا بفتح أسواق جديدة لم تكن مخدومة سابقاً برحلات طيران وتعزيز الربط الجوي بين الدول. وعملنا مؤخراً على توسيع نطاق عملياتنا مع التركيز المستمر على إضافة خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات مع تنامي الطلب على السفر، ومن المتوقع أن تصل شبكتنا بحلول الصيف إلى أكثر من 100 وجهة.

وأضاف: قوة ومرونة وسرعة استجابة قطاع الطيران في دولة الإمارات مكّنتنا من مواصلة النمو والاستفادة من موقع دبي المحوري لاستكشاف أسواق جديدة وناشئة مثل ليبيا.

وبإضافة بنغازي، تتوسع شبكة فلاي دبي في شرق وشمال أفريقيا لتشمل 13 وجهة.

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: نستعد لتلبية الطلب المتزايد قبل موسم السفر وعطلة عيد الأضحى وذلك بزيادة عملياتنا عبر شبكتنا.

وخلال الأسابيع الماضية، استأنفت فلاي دبي رحلاتها إلى معظم وجهاتها في شبكتها، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجهات مختارة في أوروبا وروسيا.

وستستأنف الناقلة رحلاتها إلى وجهاتها الصيفية الموسمية والتي تشمل وجهات شهيرة مثل بودروم، ودوبروفنيك، وميكونوس، وسانتوريني، وتيفات، وغيرها، ابتداءً من 22 مايو 2026.