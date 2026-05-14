«أبوظبي الأول» يقدم تسهيلات تمويلية لمجموعة أرادَ بقيمة 100 مليون دولار



الشارقة (الاتحاد)

وقّعت مجموعة أرادَ، أول اتفاقية تمويل مرتبطة بالاستدامة، مع بنك أبوظبي الأول بتسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار، وبضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، وتمت صياغة الاتفاقية بما يتماشى مع أهداف أرادَ الرامية إلى تحقيق أثر محلي مستدام، بما يعكس التزامها كمطور رئيسي بمواصلة الاستثمار الأخضر وتبنّي ممارسات البناء المستدام.

وسيتم استخدام التسهيل التمويلي، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والممتد لخمس سنوات، لتلبية الاحتياجات العامة للشركة، ولدعم عمليات التطوير في مشاريع أرادَ المختلفة.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، إن الاتفاقية الجديدة تعكس قوة أرادَ في تنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز التزامها بمضاعفة جهودها لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، منوهاً بدعم الشركاء الموثوقين في بنك أبوظبي الأول ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز شراكات المجموعة القائمة مع الشركات الإيطالية، وتُسهم في دعم نمو الاقتصاد الإيطالي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإيطاليا.

من جانبه رحّب تشيرو أكينو المدير الإقليمي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في الشرق الأوسط رئيس مكتب دبي، بالتعاون مع أرادَ الشركة الرائدة التي تمتلك رؤية طموحة ومشاريع استراتيجية من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشركات الإيطالية في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن من خلال دعم هذا التسهيل التمويلي المتوافق مع الشريعة والمرتبط بالاستدامة تؤكد الوكالة التزامها بمساندة الشركات الإيطالية العاملة في المنطقة، حتى في ظل بيئة عالمية معقدة ومتغيرة.

وأوضح أن هذه الصفقة تجسّد طموح الوكالة المستمر في تمكين النمو المستدام وإتاحة فرص أعمال جديدة للكفاءات الإيطالية، فضلاً عن دعم توسع الشركات في الأسواق الدولية وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا والإمارات.

ويرتبط هذا التمويل بأهداف الأداء المستدام الخاصة بأرادَ والتي سيتم قياسها سنوياً طوال فترة التسهيل، وسيساعد هذا الهيكل التمويلي الشركة على خفض بصمتها الكربونية من خلال استخدام مواد بناء مستدامة كلما أمكن، إلى جانب مواصلة ممارسات الصحة والسلامة في مشاريعها الحالية والمستقبلية.

ويأتي هذا التمويل المرتبط بالاستدامة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد النجاحات التي حققتها أرادَ في أسواق رأس المال العالمية منذ عام 2022، حيث جمعت الشركة أكثر من 1.5 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك عقب حصولها على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالتي «موديز» و«فيتش» في عام 2022.

ومنذ انطلاقها في عام 2017 أطلقت أرادَ 11 مشروعاً ناجحاً في دولة الإمارات، كما توسعت إلى كل من المملكة المتحدة وأستراليا، وتمتلك محفظة مشاريع عالمية بقيمة 130 مليار درهم تضم 55 ألف وحدة وقد سلّمت الشركة حتى اليوم 15 ألف منزل.