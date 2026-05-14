«كهرباء دبي» تفتح باب المشاركة في معرض ويتيكس 2026

14 مايو 2026 17:10


دبي (الاتحاد)
بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي باستقبال طلبات المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه الهيئة سنوياً في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.
ويعد معرض «ويتيكس» أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة والقطاعات ذات الصلة. ويشهد المعرض عاماً بعد عام توسعاً ملحوظاً في القطاعات والمجالات المستقبلية، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية التي من شأنها تعزيز الاستعداد للمستقبل، ودفع مسيرة انتقال الطاقة والحياد الكربوني.
وشهدت الدورة السابعة والعشرون من المعرض مشاركة 3,100 شركة وأكثر من 50 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم. واستقطب المعرض، الذي امتد على مساحة 95 ألف متر مربع، 68 مؤسسة راعية و18 من الشركاء والجمعيات الداعمة. وشهد المعرض أيضاً توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وعقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين عبر خدمة لقاءات الأعمال (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G).

جولة دي بي ورلد أفضل حدث عالمي في حفل صناعة الرياضة بالشرق الأوسط
87.9 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في الربع الأول
«أرادَ» توقّع مع «أبوظبي الأول» اتفاقية تسهيل تمويلي بقيمة 100 مليون دولار
«معرض عيد الأضحى 2026» ينطلق الأربعاء المقبل في «إكسبو الشارقة»
«سلاش داتا» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» تتعاونان عبر منصتي «مُلم» و«وثيق»
