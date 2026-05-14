«أورينت» تطرح 4 حلول تأمينية جديدة لدعم الشركات والأفراد



دبي (الاتحاد)

أعلنت «أورينت للتأمين»، التابعة لمجموعة الفطيم، عن طرح أربعة حلول تأمينية جديدة للحماية من مخاطر الحروب، بهدف دعم الشركات والأفراد في مواجهة المخاطر المعقدة والمتغيرة، بما يعزّز دور قطاع التأمين في دعم استقرار الأعمال واستمرارية النشاط الاقتصادي في الدولة.

ويأتي إطلاق هذه الحلول في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، ومع تنامي حركة التجارة وتوسع الأعمال، ترتفع الحاجة إلى حلول تأمينية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحديات التشغيلية والجيوسياسية المتغيرة.

وتشمل الحلول الجديدة تأمين مخاطر الحرب للنقل البري لتغطية البضائع والشحنات المعرضة للمخاطر المرتبطة بالحرب أثناء النقل البري، وتأمين مخاطر الحرب للشحنات البحرية لتغطية الشحنات البحرية ضد مخاطر الحرب والمخاطر المرتبطة، وتأمين ضد العنف السياسي (بما في ذلك الحرب) للمركبات الشخصية، لتغطية الأضرار الناتجة عن أعمال العنف السياسي والنزاعات، وأخيراً تأمين ضد العنف السياسي (بما في ذلك الحرب) للوحدات السكنية، لتغطية الأضرار أو الخسائر الناتجة عن أحداث العنف السياسي.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: تعتمد البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات على الثقة والاستقرار والقدرة على إدارة المخاطر بكفاءة، ومع تطور المشهد الاقتصادي وازدياد تعقيدات بيئة الأعمال، نحرص في «أورينت» على توفير حلول تأمينية تمنح الشركات القدرة على مواصلة أعمالها بثقة، وتوفّر للأفراد والعائلات حماية إضافية تعزّز شعورهم بالأمان والاستقرار.

وتستهدف الحلول الجديدة بشكل خاص المستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن ومديري الأساطيل العاملين داخل دولة الإمارات أو عبرها، إلى جانب ملاك الوحدات السكنية الباحثين عن مستويات حماية إضافية في ظل المتغيرات العالمية الحالية. وتتوفر هذه التغطيات حالياً عبر شبكة الوسطاء والقنوات المباشرة التابعة لأورينت للتأمين.