87.9 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن تحقيقها نتائج مالية مرنة خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بتركيز استراتيجي على حماية المتعاملين وتنويع مصادر الإيرادات، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

وحققت المجموعة صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 87.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 119.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 99.5 مليون درهم، بواقع انخفاض سنوي بلغ 25.3% نتيجة النهج التحوطي الذي اتبعته الشركة في مخصصات متعلقة بالمخاطر الجيوسياسية بالإضافة إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الاستثمار على المدى القصير.

وفي تأكيدها على حماية المتعاملين بالدرجة الأولى، حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة 3.79 مليار درهم، مقارنة بقيمة 3.86 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الفائت كما واصل أداء الاكتتاب في المجموعة تحقيق مستويات قوية، وهو ما ظهر في تسجيل نسبة مجمعة بلغت 95.7%، فيما بلغ صافي إيرادات الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة 65.1 مليون درهم، بتراجع قدره 8.8% نتيجة التقلبات المؤقتة في الأسواق المالية.

وتؤكد نسبة النفقات التي سجلتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بمقدار 16% على استمرار نجاح المجموعة في الحفاظ على هيكلية تكاليف فعّالة من خلال الإدارة التشغيلية المنضبطة، مع مواصلة تنفيذ استثمارات استراتيجية مدروسة لدعم نمو الأعمال مستقبلاً.

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين قد استهلت عام 2026 بافتتاح أحد الفروع المخطط لها في الهند بمدينة جيفت. وذلك في إطار توسيع أعمال الشركة القائمة في مجال إعادة التأمين عبر الحدود في السوق الهندية، عقب دخولها إلى السوق السعودية، ما يعكس أهداف الشركة الأوسع نطاقاً للنمو والتوسع دولياً. ومن المتوقع أن يسهم فرع الشركة بالهند في تنويع مصادر إيرادات المجموعة، إلى جانب دعم المتعاملين في هذه السوق التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: أظهرت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الربع الأول من عام 2026 مرونة عالية وتركيزاً استراتيجياً من خلال توسعها في السوق الهندية، بما يسهم في تعزيز تنويع مصادر الإيرادات، وتستند المجموعة في نظرتها الإيجابية للعام إلى القوة الأساسية لنموذج أعمالها، إلى جانب التوقعات بعودة الأسواق إلى أوضاعها الطبيعية، وإذ تمثل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين شريكاً ملتزماً بتحقيق الرؤى الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات والأسواق الأخرى التي تعمل بها، فإنها تتمتع بمكانة راسخة تؤهلها لمواصلة تحقيق النجاح.

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: رغم حالة عدم اليقين الإقليمي التي واجهت بيئة العمل وتقلبات الأسواق على المدى القصير، فإن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تمكّنت من تحقيق نتائج قوية ومرنة خلال الربع الأول من العام. وهو ما يظهر استمرار تركيزها على الاكتتاب المنضبط والإدارة الاستراتيجية للتكاليف، بما يمكنها من حماية المتعاملين، فضلاً عن تحقيق نمو مستدام عبر أنشطتها الأساسية المختلفة في مجال التأمين والاستثمار