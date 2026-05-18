«بورصة الخليج للسلع» تسجّل أعلى حجم تداول أسبوعي في تاريخ البورصة

دبي (وام)

أعلنت «بورصة الخليج للسلع» تسجيل أعلى حجم تداول أسبوعي في تاريخ البورصة، حيث تم تداول أكثر من 69052 عقداً خلال الأسبوع من 11 إلى 15 مايو 2026، بما يعادل أكثر من 69 مليون برميل من خام عُمان، ليكون الأسبوع الأضخم من حيث التداول منذ قرابة عقدين من الزمن.

وقال رائد بن خليفة السلامي، مدير عام بورصة الخليج للسلع، إن هذا الإنجاز يعكس تنامي ثقة السوق في خام عُمان كمعيار موثوق وأداة فعّالة لإدارة المخاطر بالنسبة للمشاركين في أسواق الطاقة العالمية، فيما سجلت البورصة منذ تأسيسها تداول أكثر من 23 مليار برميل من خام عُمان، كما نجحت بتسليم أكثر من 3 مليارات برميل.