مجموعة «CFI» تبدأ تداول الأسهم المحلية المدرجة في سوق دبي المالي



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة CFI المالية، إطلاق التداول عبر منصتها على أكثر من 40 سهماً محلياً مدرجاً في سوق دبي المالي، ضمن توسّعها في أسواق رأس المال الإقليمية.

وقالت الشركة في بيان لها أنه هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين عبر تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المنظّمة، لتشمل مجموعة مختارة من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، عبر قطاعات رئيسية مثل العقارات، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والمرافق.

وأوضحت الشركة أن إطلاق التداول على الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي عبر منصة CFI، سيتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الاستفادة من الفرص الواعدة، التي يوفّرها اقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب الوصول إلى خيارات استثمارية متنوّعة، من خلال تبسيط الوصول والتداول على الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وقال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: «تمثّل هذه الخطوة محطة مهمة للمستثمرين في دولة الإمارات حيث سنقوم بتقديم تجربة تداول ترتكز على سهولة الوصول، والشفافية، والابتكار، بما يمكّن العملاء من الاستثمار في فرص النمو في المنطقة بشكل مباشر عبر سوق دبي المالي».

وقال خليفة ربّاع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: «تمثّل إتاحة الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي عبر منصة CFI خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال في الدولة عبر قنوات آمنة ومنظّمة كما يُسهم تعزيز الربط مع المنصات المرخّصة في دعم مستويات المشاركة في السوق، بما ينسجم مع جهود سوق دبي المالي المتواصلة لتعزيز سهولة الوصول والسيولة والارتقاء بتجربة المستثمرين بشكل عام».وتُتاح أسهم سوق دبي المالي على منصة CFI من خلال شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية عبر خدمة التداول المباشر، بما يضمن تجربة تداول سلسة ومُنظمة بالكامل للمستثمرين ضمن إطار رقابي معتمد.