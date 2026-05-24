تراجع حاد في استخدام الرسائل النصية القصيرة بألمانيا

تسارع تراجع استخدام الرسائل النصية القصيرة «إس إم إس» في ألمانيا، في ظل تحوّل متزايد من المستخدمين إلى تطبيقات الدردشة مثل «واتساب» و«سيجنال» و«فيسبوك ماسنجر».

وقالت الوكالة الألمانية الاتحادية لإدارة الشبكات، رداً على استفسار إنه تم إرسال 2.9 مليار رسالة نصية قصيرة في ألمانيا خلال العام الماضي، أي أقل بنحو النصف مقارنة بعام 2024، حين بلغ العدد 5.2 مليار رسالة.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط الرسائل المرسلة شهرياً نحو رسالتين فقط لكل شريحة اتصال نشطة.

ويتراجع الطلب على الرسائل النصية منذ سنوات، مع اعتماد مستخدمي الهواتف المحمولة بشكل متزايد على خدمات الدردشة عبر الإنترنت. ولم يَعُد يفيد كثيراً أن الرسائل النصية، التي كانت مرتفعة التكلفة في السابق، أصبحت الآن مشمولة غالباً ضمن باقات الاتصال ذات السعر الموحد.

لكن وتيرة التراجع كانت معتدلة نسبياً خلال السنوات الماضية، إذ تم إرسال 5.8 مليار رسالة في عام 2022، و5.3 مليار رسالة في 2023، ثم 5.2 مليار رسالة في 2024، قبل أن يتسارع الانخفاض بشكل واضح العام الماضي.

ويُرجّح أن يكون السبب وراء هذا التراجع الحاد هو توقف كثير من البنوك والشركات الأخرى عن استخدام الرسائل النصية للتحقق من هوية العملاء، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى وسائل أمان أخرى.

وسجّل عام 2012 أعلى معدل لاستخدام الرسائل النصية في ألمانيا، مع إرسال 59.8 مليار رسالة، أي ما يعادل نحو 20 ضعفاً، مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت شركة «فودافون» للاتصالات هذا التوجه، مشيرة إلى أن عدد الرسائل النصية عبر شبكتها تراجع بشكل كبير أيضاً.

وقال رئيس «فودافون ألمانيا» مارسيل دي جروت: «الرسائل النصية تفقد أهميتها، فنحن نتواصل منذ فترة طويلة عبر واتساب وغيره - خصوصاً بين الشباب، كما أن البنوك والخدمات الإلكترونية تتحول بشكل متزايد إلى التطبيقات وإجراءات الأمان الحديثة. والنتيجة هي نمو واضح في حجم البيانات على الشبكة وتراجع مستمر في عدد الرسائل النصية».

وتوقّع دي جروت استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة.