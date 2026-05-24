الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع حاد في استخدام الرسائل النصية القصيرة بألمانيا

تراجع حاد في استخدام الرسائل النصية القصيرة بألمانيا
24 مايو 2026 18:05

 

 تسارع تراجع استخدام الرسائل النصية القصيرة «إس إم إس» في ألمانيا، في ظل تحوّل متزايد من المستخدمين إلى تطبيقات الدردشة مثل «واتساب» و«سيجنال» و«فيسبوك ماسنجر».

أخبار ذات صلة
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن

 وقالت الوكالة الألمانية الاتحادية لإدارة الشبكات، رداً على استفسار إنه تم إرسال 2.9 مليار رسالة نصية قصيرة في ألمانيا خلال العام الماضي، أي أقل بنحو النصف مقارنة بعام 2024، حين بلغ العدد 5.2 مليار رسالة.
وبحسب البيانات، بلغ متوسط الرسائل المرسلة شهرياً نحو رسالتين فقط لكل شريحة اتصال نشطة.
ويتراجع الطلب على الرسائل النصية منذ سنوات، مع اعتماد مستخدمي الهواتف المحمولة بشكل متزايد على خدمات الدردشة عبر الإنترنت. ولم يَعُد يفيد كثيراً أن الرسائل النصية، التي كانت مرتفعة التكلفة في السابق، أصبحت الآن مشمولة غالباً ضمن باقات الاتصال ذات السعر الموحد.
لكن وتيرة التراجع كانت معتدلة نسبياً خلال السنوات الماضية، إذ تم إرسال 5.8 مليار رسالة في عام 2022، و5.3 مليار رسالة في 2023، ثم 5.2 مليار رسالة في 2024، قبل أن يتسارع الانخفاض بشكل واضح العام الماضي.
ويُرجّح أن يكون السبب وراء هذا التراجع الحاد هو توقف كثير من البنوك والشركات الأخرى عن استخدام الرسائل النصية للتحقق من هوية العملاء، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى وسائل أمان أخرى.
وسجّل عام 2012 أعلى معدل لاستخدام الرسائل النصية في ألمانيا، مع إرسال 59.8 مليار رسالة، أي ما يعادل نحو 20 ضعفاً، مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت شركة «فودافون» للاتصالات هذا التوجه، مشيرة إلى أن عدد الرسائل النصية عبر شبكتها تراجع بشكل كبير أيضاً.
وقال رئيس «فودافون ألمانيا» مارسيل دي جروت: «الرسائل النصية تفقد أهميتها، فنحن نتواصل منذ فترة طويلة عبر واتساب وغيره - خصوصاً بين الشباب، كما أن البنوك والخدمات الإلكترونية تتحول بشكل متزايد إلى التطبيقات وإجراءات الأمان الحديثة. والنتيجة هي نمو واضح في حجم البيانات على الشبكة وتراجع مستمر في عدد الرسائل النصية».
وتوقّع دي جروت استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة.

 

المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
الترفيه
عبور «الأطلسي» بسفينة شراعية.. احتفاءً بذكرى استقلال الولايات المتحدة
اليوم 18:59
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن
اقتصاد
9.4 مليار درهم تمويلات «صندوق أبوظبي للتنمية» لمشاريع استراتيجية في الأردن
اليوم 18:58
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على لبنان
الأخبار العالمية
تواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان رغم الهدنة
اليوم 18:53
12 لاعباً شكّلوا حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي
الرياضة
12 لاعباً شكّلوا حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي
اليوم 18:45
الطواف حول الكعبة المشرفة
الأخبار العالمية
مئات آلاف الحجاج يطوفون حول الكعبة
اليوم 18:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©