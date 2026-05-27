بنغلادش تسعى إلى برنامج دعم جديد لمواجهة أزمة الطاقة

يجري صندوق النقد الدولي، مفاوضات مع حكومة بنغلادش بشأن برنامج مساعدات جديد بناء على طلب دكا، لمساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وذكر إيفو كرزنار، رئيس بعثة الصندوق في بنغلادش إن السلطات البنغلادشية طلبت برنامجاً جديداً مدعوماً من الصندوق، حيث يجري موظفو الصندوق حالياً مناقشات مع السلطات حول برنامجهم الإصلاحي وأولويات سياساتهم.

وفي مارس الماضي، أعلنت بنغلادش أنها تسعى إلى الحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة لمعالجة مخاوف أمن الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.