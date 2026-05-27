الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بنغلادش تسعى إلى برنامج دعم جديد لمواجهة أزمة الطاقة

بنغلادش تسعى إلى برنامج دعم جديد لمواجهة أزمة الطاقة
27 مايو 2026 18:41

 

يجري صندوق النقد الدولي، مفاوضات مع حكومة بنغلادش بشأن برنامج مساعدات جديد بناء على طلب دكا، لمساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

أخبار ذات صلة
أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو بسبب إيبولا
"الأرصاد": طقس الغد صحو بوجه عام مع ارتفاع بدرجات الحرارة

وذكر إيفو كرزنار، رئيس بعثة الصندوق في بنغلادش إن السلطات البنغلادشية طلبت برنامجاً جديداً مدعوماً من الصندوق، حيث يجري موظفو الصندوق حالياً مناقشات مع السلطات حول برنامجهم الإصلاحي وأولويات سياساتهم.
وفي مارس الماضي، أعلنت بنغلادش أنها تسعى إلى الحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة لمعالجة مخاوف أمن الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.

المصدر: وام
آخر الأخبار
أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو بسبب إيبولا
الأخبار العالمية
أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو بسبب إيبولا
اليوم 19:51
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
علوم الدار
"الأرصاد": طقس الغد صحو بوجه عام مع ارتفاع بدرجات الحرارة
اليوم 18:59
«دبي للثقافة» و«إيه سي ميلان» يُطلقان بطاقة تهنئة بالعيد.. مستوحاة من السدو
علوم الدار
«دبي للثقافة» و«إيه سي ميلان» يُطلقان بطاقة تهنئة بالعيد.. مستوحاة من السدو
اليوم 18:49
صادرات الأرجنتين الزراعية والصناعية تسجل مستوى قياسياً
اقتصاد
صادرات الأرجنتين الزراعية والصناعية تسجل مستوى قياسياً
اليوم 18:47
18.2% ارتفاعاً بأرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين
اقتصاد
18.2% ارتفاعاً بأرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©