الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ناسا» تكشف عن خططها لإنشاء أول قاعدة لها على سطح القمر

«ناسا» تكشف عن خططها لإنشاء أول قاعدة لها على سطح القمر
27 مايو 2026 18:42



 كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، عن خطط طموحة لإنشاء أول قاعدة لها على سطح القمر، قد تسمح بإقامة البشر وممارستهم للعمل هناك وذلك في غضون ستة أعوام.

أخبار ذات صلة
أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو بسبب إيبولا
"الأرصاد": طقس الغد صحو بوجه عام مع ارتفاع بدرجات الحرارة

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، اليوم، بأن القاعدة ستقام عند القطب الجنوبي للقمر، وقد تمتد مواقعها على مساحة مئات الكيلومترات المربعة، وسيتم إنشاؤها على مراحل، ما سيعزز من قدراتها بصورة تدريجية.
ويهدف هذا المشروع إلى الإسهام في تحقيق اكتشافات علمية جديدة، وتطوير التقنيات اللازمة لبعثات الفضاء العميق في المستقبل، بما يشمل المهمات المقررة إلى المريخ.
ويأتي المشروع بعد عمليات التحليق حول القمر القياسية التي قام بها طاقم مهمة «أرتميس 2» في أبريل الماضي، والتي شكلت خطوة حاسمة نحو عمليات الهبوط في المستقبل.

 

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو بسبب إيبولا
الأخبار العالمية
أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو بسبب إيبولا
اليوم 19:51
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
علوم الدار
"الأرصاد": طقس الغد صحو بوجه عام مع ارتفاع بدرجات الحرارة
اليوم 18:59
«دبي للثقافة» و«إيه سي ميلان» يُطلقان بطاقة تهنئة بالعيد.. مستوحاة من السدو
علوم الدار
«دبي للثقافة» و«إيه سي ميلان» يُطلقان بطاقة تهنئة بالعيد.. مستوحاة من السدو
اليوم 18:49
صادرات الأرجنتين الزراعية والصناعية تسجل مستوى قياسياً
اقتصاد
صادرات الأرجنتين الزراعية والصناعية تسجل مستوى قياسياً
اليوم 18:47
18.2% ارتفاعاً بأرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين
اقتصاد
18.2% ارتفاعاً بأرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©