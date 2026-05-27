صادرات الأرجنتين الزراعية والصناعية تسجل مستوى قياسياً



سجّلت الصادرات الزراعية والصناعية الأرجنتينية مستوىً قياسياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع بلغت نسبته 18% من حيث الحجم، و16% من حيث القيمة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب لويس كابوتو وزير الاقتصاد الأرجنتيني، بلغ إجمالي صادرات القطاع 41.07 مليون طن بين شهري يناير وأبريل، بقيمة بلغت 17.09 مليار دولار، مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً جديداً لهذه الفترة من العام.

وأكد كابوتو أن هذا التقدم يعكس حيوية قطاع الزراعة، الذي يُعدّ المحرك الأساسي لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، في سياق الانتعاش الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي الذي تدفعه الحكومة كما شدد على الدور الاستراتيجي للقطاع الصناعي في جذب العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري الأرجنتيني.