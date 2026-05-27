2.2 مليون مشارك في قطاع المؤتمرات  والمعارض بأبوظبي خلال 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)



استقطب قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بأبوظبي العام الماضي 2.2 مليون مشارك بنمو %40، منهم 1.53 مليون زائر ومشارك في المعارض ومؤتمرات الأعمال (بحصة %70)، و439 ألف زائر لفعاليات الاجتماعات والحوافز (بحصة %20)، و185 ألفاً للمشاركين في الجمعيات والملتقيات الكبرى (بحصة %8.4)، بحسب التقرير السنوي لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

ويعتبر قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ركناً أساسياً من استراتيجية السياحة 2030، حيث يواصل أداء دور محوري في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة عالمياً لاستضافة فعاليات الأعمال، وشهد هذا القطاع الحيوي بقيادة مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض نمواً كبيراً على أساس سنوي في الإمارة، وهو توجُّه يتواصل بقوة خلال 2025، ومن خلال التعاون الوثيق مع شركاء محليين ودوليين، حقق المكتب زيادة ملحوظة في عدد الفعاليات التي أقيمت، وفي أعداد الزوار، وأرسى المكتب شراكات جديدة، كما وطّد شراكات قائمة، بما يساهم في ترسيخ دعائم نمو القطاع مستقبلاً.



أبرز المحركات

وسجّل قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض نمواً لافتاً، حيث ارتفع عدد الفعاليات بنسبة 37%، ليصل إلى 6600 فعالية، واستقطب 2.2 مليون مشارك، بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي. وشملت أبرز المحركات وراء هذا النمو فعاليات كبرى، منها معرضَا «آيدكس» و«نافدكس» (نحو 206 آلاف مشارك)، ومنتدى «اصنع في الإمارات» (نحو 122 ألف مشارك)، وأسبوع أبوظبي للاستدامة (نحو 50 ألف مشارك)، والدورة الأولى من قمة «بريدج» (نحو 39 ألف مشارك). وأسهم برنامج «فرص أبوظبي» التابع لمكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دعم 175 فعالية استقطبت 464 ألف مشارك، بزيادة نسبتها 28% مقارنة بعام 2024، و53 مؤتمراً للجمعيات.



بنية متكاملة

وتوفِّر أبوظبي بنية تحتية متكاملة، ومرافق فعاليات عالمية المستوى، مثل مركز أدنيك أبوظبي، والاتحاد أرينا، إلى جانب ما تتميَّز به من فنادق ومنتجعات رائعة، وشبكة رحلات جوية تربطها بالعالم عبر مطار زايد الدولي. وتواصل الإمارة استضافة أهم الفعاليات التي تحقِّق إرثاً مستداماً، مُعززةً مكانتها وجهةً تتحوَّل فيها الحوارات العالمية إلى خطوات عملية نحو مستقبل أفضل قائم على التقدُّم والابتكار. وبحسب بيانات الدائرة، ارتفع عدد الحضور في الفعاليات الثقافية والترفيهية بنسبة 20% ليصل إلى 4.2 مليون مشارك.



وجهة سياحية

استقبلت إمارة أبوظبي 26.6 مليون زائر خلال عام 2025 في رقم قياسي جديد يُعزّز مكانتها عاصمةً ثقافيةً عالميةً ووجهةً سياحيةً مفضّلةً، مدفوعةً بتنامي جاذبيتها الدولية وارتفاع أعداد زوارها، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام طويل الأمد، وبلغ عدد نزلاء فنادقها 5.9 مليون نزيل فندقي، في مؤشر واضح على التقدّم المُنجَز نحو تحقيق أهداف «الاستراتيجية السياحية 2030».

وشهدت الفنادق ارتفاعاً بنسبة 10% في أعداد الزوار الدوليين من الأسواق الرئيسية، وفقاً لبيانات الدائرة.