«أدنيك أبوظبي» يحصد 5 جوائز عالمية ضمن جوائز «إيفنتكس 2026»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مركز أدنيك أبوظبي خمس جوائز عالمية ضمن جوائز «إيفنتكس 2026» العالمية التي تعد من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والتجارب التسويقية في العالم، في إنجاز جديد يعكس مكانته الرائدة على خريطة صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى، وتأكيداً لريادة إمارة أبوظبي كوجهة دولية لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة.

وشملت الجوائز الخمس جائزة «أفضل مركز فعاليات مستدام على مستوى العالم»، تقديراً لجهود المركز في مجال الاستدامة وتشغيل مرافقه بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة، وجائزة «أفضل مركز معارض»، وجائزة «أفضل وجهة لحفلات الزفاف».

وحصد المركز كذلك جائزة «أفضل وجهة للفعاليات الرياضية»، إلى جانب جائزة «أفضل مركز مؤتمرات».

وتعكس هذه الجوائز تنوع قدرات مركز أدنيك أبوظبي، وتميزه عالمياً في استضافة أنواع الفعاليات وإدارتها، بدءاً من المعارض والمؤتمرات الكبرى وصولاً إلى الفعاليات الرياضية وحفلات الزفاف، وفق أعلى المعايير العالمية في التشغيل والاستدامة وتجربة العملاء.



مشاركة قياسية





وكشفت جوائز «إيفنتكس 2026» عن الفائزين في دورتها الـ16، بعد أن شهدت مشاركة قياسية بلغت 1405 مشاركات من 58 دولة. وتضم لجنة تحكيم الجوائز 251 خبيراً ومتخصصاً من 43 دولة، يمثلون نخبة من أبرز القيادات في قطاع الفعاليات والتسويق التجريبي في العالم، منهم رؤساء لجمعيات مهنية ومكاتب معارض ومؤتمرات، إلى جانب قيادات إبداعية وصحفيين متخصصين. وتضم اللجنة ممثلين عن مؤسسات وعلامات تجارية عالمية، منها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وفينانشيال تايمز وكوكاكولا وسامسونج وسيلزفورس وسيمنز، إضافة إلى 14 عضواً للإشراف على عملية التقييم وضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وتتنوع فئات الجوائز لتكريم التميز والابتكار في مختلف جوانب صناعة الفعاليات، ويشمل ذلك الفعاليات، وتجارب العلامات التجارية، والتسويق والاتصال والاستراتيجية، والوكالات وفرق العمل، والوجهات ومواقع استضافة الفعاليات، وتكنولوجيا الفعاليات، وإنتاج الفعاليات، ما يعكس المكانة العالمية لهذه الجوائز وأهمية الإنجازات التي حققها مركز أدنيك أبوظبي بفوزه بخمس جوائز عالمية في دورة عام 2026.

وتشمل معايير تقييم الجهات المشاركة، معيار الإبداع والابتكار، لقياس مستوى الابتكار والتميز والقدرة على تقديم مفاهيم جديدة؛ ومعيار التخطيط والتنفيذ، لتقييم جودة تنظيم الفعاليات واستراتيجية التشغيل وكفاءة تنفيذ الحدث؛ ومعيار الفاعلية والنتائج، الذي يقيس الأثر الملموس للفعالية استناداً إلى بيانات وإحصاءات محددة تشمل مدى الوصول إلى الجمهور وتحقيق الأهداف المنشودة.



دور استثنائي





وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «تُجسد هذه الجوائز المكانة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، ويعكس هذا الإنجاز العالمي الدور الاستثنائي لمركز أدنيك أبوظبي في استضافة وإنجاح أهم وأبرز الفعاليات الكبرى على مستوى العالم، في مؤشر واضح للثقة الكبيرة التي يوليها شركاؤنا وعملاؤنا من مؤسسات وأفراد لتنظيم فعاليات ضخمة ومتنوعة، بفضل مرافق مركز أدنيك أبوظبي المتقدمة، وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي، ويسهم المركز مباشرة في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للأعمال والابتكار والنمو والتوسع، عبر دعم القطاعات المختلفة على مستوى العالم».

وأضاف الظاهري: «نرى في مجموعة (أدنيك) في هذا التقدير العالمي مسؤولية كبيرة لنواصل التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لشركائنا في قطاع المعارض والمؤتمرات وسياحة الأعمال، وتواصل المجموعة تنفيذ استراتيجياتها الطموحة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز التنويع ضمن قطاعاتها الأساسية، وتسريع وتيرة النمو والتوسع في أسواق وقطاعات جديدة، بما يدعم مستهدفات رؤية أبوظبي الاقتصادية، ويعزز مساهمة المجموعة في دفع النمو المستدام لاقتصاد الإمارة».



خدمات متكاملة



وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي: «يجسد هذا الإنجاز العالمي الحضور القوي لمركز أدنيك أبوظبي ضمن قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات على مستوى العالم، ويعكس التميز والابتكار والريادة التي تواصل مجموعة (أدنيك) ترسيخها عبر مرافقها المتطورة وخدماتها المتكاملة وفق أعلى المعايير الدولية».وأضاف القبيسي أن المكانة التي وصل إليها مركز أدنيك أبوظبي تحققت بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة لتقديم معايير هي الأفضل عالمياً في مجال تنظيم الفعاليات، فضلاً عن الإمكانات الهائلة التي تعمل عليها فرق العمليات والتشغيل باحترافية وفق منهجية تستخدم أحدث أساليب إدارة الفعاليات.

وتُعد مجموعة «أدنيك» من أكثر المجموعات تنوعاً في دولة الإمارات، حيث تدير محفظة أعمال متكاملة تشمل مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والفنادق والضيافة والخدمات والسياحة والإعلام، إلى جانب تطوير وإدارة الأصول الاستراتيجية الدولية.

وتدير المجموعة أربعة مراكز كبرى هي مركز أدنيك أبوظبي، وهو أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز «إكسل لندن» في المملكة المتحدة، ومركز تصميم الأعمال. وتتميز المجموعة بقدرتها على تقديم خدمات ومرافق عالمية المستوى تدعم استضافة العديد من الفعاليات المتزامنة، بما يعكس الإمكانات التشغيلية المتقدمة والبنية التحتية الحديثة التي تتمتع بها.

وتواصل مجموعة «أدنيك» ترسيخ مكانتها العالمية من خلال التوسع في قطاعات استراتيجية جديدة، وتعزيز مساهمتها في تطوير قطاع سياحة الأعمال والترفيه في أبوظبي، ما يواكب مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمعارض، والمؤتمرات والسياحة والثقافة.



تجارب المتعاملين





يذكر أن جوائز «إيفينتكس» أطلقت في عام 2009، وتهدف إلى تكريم التميز والإبداع والابتكار في صناعة الفعاليات وتجارب المتعاملين والتسويق، حيث تستقطب سنوياً مشاركات من كبرى الشركات والمؤسسات ومراكز المعارض والوجهات العالمية، وتشمل فئات الجوائز قطاعات متعددة من أبرزها مراكز المعارض والمؤتمرات، والفعاليات الرياضية والترفيهية، والاستدامة في الفعاليات، وتجارب الزوار والمتعاملين، وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والابتكار في صناعة الفعاليات، والوجهات السياحية، ووجهات الزفاف. وتحظى جوائز «إيفينتكس» بمكانة عالمية مرموقة لاعتمادها على لجنة تحكيم دولية تضم خبراء ومتخصصين في صناعة الفعاليات والتسويق والاتصال وتجارب الزوار من مختلف دول العالم.