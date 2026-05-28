14 مليون مقعد إجمالي سعة الرحلات المجدولة عبر مطارات الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

ترتفع السعة المقعدية لرحلات الطيران المجدولة عبر مطارات الإمارات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين إلى 14 مليون مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بنمو الطلب على السفر خلال الموسم، وإعلان الناقلات الوطنية إطلاق وجهات جديدة وإعلان جدول الرحلات الصيفية المؤقتة.

وتفصيلاً حول بيانات المؤسسة للسعة المقعدية بين مايو الجاري ويوليو المقبل، يشهد يونيو المقبل تسجيل 6.5 مليون مقعد بنمو 23.7% مقارنة مع 5.2 مليون مقعد في مايو الجاري، ليرتفع إلى 7.5 مليون مقعد في يوليو المقبل بنمو 15.9% مقارنة بشهر يونيو المقبل، وبذلك تعود البيانات في يوليو إلى مستوياتها الطبيعية الشهرية، وتزيد على 7 ملايين مقعد، حيث يعد شهر يوليو من أكثر الأشهر سفراً للموسم الصيفي نظراً لبدء الإجازة الصيفية.

وعند مقارنة بيانات السعة المقعدية في يوليو المقبل مقارنة بشهر مايو الجاري، فإنها تشهد ارتفاعاً بنسبة 44%.

وبحسب البيانات، سجلت الإمارات في مايو الجاري نمواً بنسبة 30% بالسعة المقعدية المجدولة مقارنة بشهر أبريل الماضي الذي سجل 4 ملايين مقعد.



صدارة إقليمية

وتصدرت الإمارات منذ سنوات دول الشرق الأوسط بالسّعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران لتتراوح شهرياً بين 7 إلى أكثر من 8 ملايين مقعد، فبحسب رصد لبيانات المؤسسة خلال 2025، تصدرت الإمارات دول المنطقة بالسعة المقعدية خلال جميع أشهر العام.

وشهد قطاع الطيران الإماراتي نمواً في عدد المسافرين، والطلب خلال العام الماضي، حيث استقبلت مطارات الدولة 158 مليون مسافر، بنمو 6.7% مقارنة بعام 2024، في وقت سجلت فيه أكثر من مليون حركة جوية بنمو 6.8%، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، ووصل حجم الشحن الجوي عبر مطارات الدولة خلال العام الماضي إلى 4.8 مليون طن، في وقت بلغ متوسط الحركة الجوية اليومية 3010 حركات خلال 2025.

وحول نتائج 2025، سجّلت مطارات أبوظبي، الجهة المشغّلة لمطارات الإمارة الخمسة، بما فيها مطار زايد الدولي، أكثر من 33 مليون مسافر خلال العام الماضي 2025، في أكبر تدفّق سنوي للمسافرين تشهده الإمارة في تاريخها، واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو قدره 3.1% مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار، والأعلى على مستوى مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين.



استثمارات متراكمة

ويسهم قطاع الطيران بما يعادل 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يؤكد المكانة التي يتميز بها القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتجاوز إجمالي الاستثمارات المتراكمة في قطاع الطيران الإماراتي حتى عام 2025 تريليون درهم، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المستقبلية المخطط لها بقطاع الطيران الإماراتي حتى عام 2045 أكثر من تريليون درهم إضافي، ما يجعل الإمارات من بين الدول الأعلى استثماراً في منظومة الطيران على مستوى العالم.