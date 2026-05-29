الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشر "نيكي" الياباني يتجه نحو أعلى مستوياته

رجل ينظر إلى شاشة إلكترونية تعرض لوحة أسعار أسهم نيكاي اليابانية في طوكيو.
29 مايو 2026 10:01

ارتفع ⁠مؤشر نيكي الياباني اليوم متجها صوب أعلى مستوياته المسجلة بفضل تجدد التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين أميركا وإيران، والحماسة تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في أعقاب الأرباح القوية التي أعلنتها شركة ديل تكنولوجيز.

وتقدم نيكي 2.1 بالمئة في التعاملات المبكرة إلى ​66041.83 نقطة، مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق والذي سجله يوم الأربعاء عند 66428.81 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة إلى 3961.31 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه يوم الأربعاء عند 3971.77 نقطة.

أخبار ذات صلة
مؤشر الأسهم اليابانية يسجل ذروة جديدة
المؤشر نيكي يتراجع عن ذروة قياسية

وعلى أساس أسبوعي، يتجه "نيكي" و"توبكس" لتحقيق مكاسب بنسبة 4.1 بالمئة و1.5بالمئة على الترتيب.

ومن بين 225 سهماً على مؤشر نيكي، ارتفع 173 وانخفض ​50 بينما بقي سهمان من دون تغيير.

 

المصدر: وكالات
نيكي
آخر الأخبار
قتلى بحادث مأساوي في تونس
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بحادث مأساوي في تونس
اليوم 10:41
حجاج يغادرون بعد رمي الجمرات
الأخبار العالمية
الآلاف يغادرون مكة مع انتهاء موسم الحج
اليوم 10:34
فيفا يطرح دفعة جديدة من تذاكر مونديال 2026
الرياضة
فيفا يطرح دفعة جديدة من تذاكر مونديال 2026
اليوم 10:30
رجل ينظر إلى شاشة إلكترونية تعرض لوحة أسعار أسهم نيكاي اليابانية في طوكيو.
اقتصاد
مؤشر "نيكي" الياباني يتجه نحو أعلى مستوياته
اليوم 10:01
صورة موضوعية
الترفيه
علاج واعد يكافح شيخوخة الدماغ ويحسن الذاكرة
اليوم 09:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©