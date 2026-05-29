مؤشر "نيكي" الياباني يتجه نحو أعلى مستوياته

ارتفع ⁠مؤشر نيكي الياباني اليوم متجها صوب أعلى مستوياته المسجلة بفضل تجدد التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين أميركا وإيران، والحماسة تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في أعقاب الأرباح القوية التي أعلنتها شركة ديل تكنولوجيز.

وتقدم نيكي 2.1 بالمئة في التعاملات المبكرة إلى ​66041.83 نقطة، مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق والذي سجله يوم الأربعاء عند 66428.81 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة إلى 3961.31 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه يوم الأربعاء عند 3971.77 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه "نيكي" و"توبكس" لتحقيق مكاسب بنسبة 4.1 بالمئة و1.5بالمئة على الترتيب.

ومن بين 225 سهماً على مؤشر نيكي، ارتفع 173 وانخفض ​50 بينما بقي سهمان من دون تغيير.