مبيعات قياسية لعقارات أبوظبي بدعم المشاريع الجديدة

سيد الحجار (أبوظبي)



واصلت عقارات أبوظبي، خلال العام الحالي، تسجيل معدلات نمو قوية وزيادة ملحوظة في المبيعات، لاسيما بالمشاريع الجديدة بالإمارة، وسط توقعات بمواصلة الأداء القوي للقطاع العقاري خلال العام الحالي.

وكشفت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري عن تسجيل السوق العقارية في الإمارة أعلى أداء ربع سنوي في تاريخها، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 66 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو %160.7 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وذلك عبر تنفيذ أكثر من 13.518 معاملة عقارية مقارنة بنحو 6.896 معاملة خلال الربع الأول من 2025، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة النمو وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً جاذباً للاستثمار العقاري.

أكد مطورون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد» نمو المبيعات بالسوق العقاري، لاسيما بالمشاريع الجديدة، والتي يتم بيع معظمها فور الطرح، متوقعين أن يواصل السوق أداءه القوي خلال عام 2026، مع استمرار الكشف عن المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.

وفي ظل تفوق الطلب على المعروض، شهدت السوق توسعاً ملحوظاً في مشاريع التطوير العقاري المدعومة بخطط تطوير متنامية، إذ تم تسجيل 16 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع المعروض السكني في أبوظبي بأكثر من 10.272 وحدة خلال عام 2026، بمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 3.3%، مع توقعات باستمرار التوسع خلال عام 2027، ما يعكس سوقاً تواصل النمو على أسس متينة.

وأوضح تقرير مركز أبوظبي العقاري، أن معاملات البيع والشراء استحوذت على الحصة الأكبر من النشاط العقاري، مسجلة نمواً بنسبة 228.6% خلال الربع الأول من 2026، لتصل قيمتها إلى 50.97 مليار درهم من خلال تنفيذ أكثر من 8.940 معاملة، بزيادة بلغت 134% في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 53.4% لتصل إلى 15.03 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 4.578 معاملة، بنمو قدره 48.8% في عدد المعاملات على أساس سنوي، ما يعكس قوة الطلب واتساع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تنوع أدوات التمويل واستمرار الزخم الاستثماري في السوق.



زخم السوق

أكد حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، أن الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة يعكس مستوى الثقة الكبير الذي يحظى به السوق لدى المطورين والمستثمرين، موضحاً أن الإمارات توفر بيئة استثمارية مستقرة، تدعم متانة ونمو القطاع العقاري المزدهر في أبوظبي.

وأعلنت شركة أوهانا للتطوير العقاري، خلال شهر مارس الماضي تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة لمشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا»، المجتمع السكني على الواجهة المائية لقناة ياس في أبوظبي، حيث شهد إطلاق مبيعات المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين في مؤشر واضح على الطلب القوي على المشروع. وبلغت نسبة المستثمرين الإماراتيين 35%، في حين شكّل المقيمون والمستثمرون الدوليون 65%.



نمو المبيعات

أشار مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، إلى توافر العديد من المقومات التي تعزز من قوة واستقرار القطاع العقاري في أبوظبي مع استمرار نمو المبيعات.

وقال: يختزل البعض أسباب جاذبية السوق في عوامل مباشرة، مثل الإقامة الذهبية أو الإعفاءات الضريبية، لكن الواقع أكثر عمقاً وتعقيداً من ذلك، فالقوة الحقيقية تكمن في المنظومة المتكاملة التي تضمن كفاءة السوق واستدامة أدائه.

وأضاف: هذه الحوافز تلعب دوراً مهماً، لاسيما في استقطاب المقيمين على المدى الطويل والمستخدمين النهائيين من الخارج، إلا أن المحرك الأساسي للطلب يتمثل في مستوى الثقة العام بالدولة، إذ يشكل الاستقرار السياسي والاقتصادي، واستقرار العملة ركائز أساسية يعتمد عليها المستثمرون الأجانب وأصحاب الثروات الكبيرة في قراراتهم الاستثمارية. وأشار بلتون إلى أن خطط السداد المرنة توفر ميزة تنافسية بالقطاع العقاري الإماراتي.

وقال: من المؤشرات الإيجابية بالسوق حالياً تغير تركيبة المشترين، حيث نشهد اليوم زيادة واضحة في عدد المالكين بغرض الاحتفاظ بالعقار، مقابل تراجع ظاهرة المضاربة السريعة، حيث يعكس هذا التحول سوقاً أكثر نضجاً واستقراراً، ويساهم في الحد من التقلبات، ويدعم استدامة مستويات الأسعار على المدى الطويل.

وأعلنت «ميريد»، شركة التطوير العقاري العالمية، مؤخراً، بدء أعمال حفر الأساسات في مشروع ريفييرا ريزيدنسيز، البرج السكني الفاخر على الواجهة البحرية في جزيرة الريم بأبوظبي، وذلك بعد إتمام 60% من الأعمال التمهيدية. وسيضم المشروع أكثر من 400 شقة و11 فيلا فاخرة.



أسس راسخة

قالت عشبة الغفلي، المدير التنفيذي لشركة غاف العقارية، إن السوق العقاري في أبوظبي يواصل نموه بثقة، مدعوماً بأسس راسخة تجمع بين التشريعات الفعالة، والاستقرار الاقتصادي، والتخطيط الحضري المدروس، مما يجعله من أكثر الأسواق جاذبية واستقراراً في المنطقة، في ظل قدرته على استقطاب الاستثمارات وتحقيق عوائد مستدامة.

وأوضحت أن الشركة أطلقت مؤخراً مشروع «Flow25» في جزيرة الريم، من خلال رؤية تصميمية متكاملة، حيث يتميز المشروع بموقعه الفريد بالقرب من العديد من الوجهات الرئيسية.



مشترون دوليون

أعلنت مجموعة «الدار» مؤخراً إطلاق مشروع «الغدير غاردنز»، والذي يضم 437 وحدة سكنية من الفلل ومنازل التاون هاوس بين أبوظبي ودبي، حيث تم بيع كامل وحدات المشروع فور طرحه بمبيعات تجاوزت مليار درهم.

وأعلنت «الدار» مؤخراً إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «ياس بارك بليس»، المجمّع السكني الجديد في قلب جزيرة ياس، حيث تم بيع 80 % من الوحدات المطروحة في المشروع بقيمة تجاوزت 800 مليون درهم، واستحوذ المقيمون والمشترون الدوليون على 54% من إجمالي المبيعات، مقابل 46% للإماراتيين.

كما أطلقت «الدار»، خلال فبراير الماضي «باكارات ريزيدنسز السعديات»، والذي يضم 77 وحدة سكنية.



اتفاقية استراتيجية

وقّعت شركة «مدن القابضة» مؤخراً اتفاقية استراتيجية، مع شركة «أورا للتطوير العقاري» لتستحوذ «أورا» على 4.8 مليون متر مربع إضافية من الأراضي المملوكة لـ «مدن» في منطقة غنتوت.

بموجب الاتفاقية، تضاعف «أورا» مساحة الأراضي المملوكة لها في غنتوت لتصل إلى 9.6 مليون متر مربع، ما يرفع إجمالي استثماراتها في الدولة إلى نحو 30 مليار درهم عند اكتمال تطوير المشروع.

وأطلقت شركة «مدن» مؤخراً المرحلة الأخيرة من مشروع «تارا بارك» في جزيرة الريم، استكمالاً لمكونات المشروع الذي يتألف من ستة أبراج سكنية تضم 834 شقة سكنية، حيث أعلنت «مدن» مؤخراً بيع كامل وحدات المشروع بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم.