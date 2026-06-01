الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
«كهرباء دبي» تبحث فرص التعاون مع «الاتحاد للقطارات»

1 يونيو 2026 15:31


دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من «الاتحاد للقطارات»، شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة محمد عبدالله الشحي، رئيس قطاع المشاريع، وأحمد لوتاه، المدير التنفيذي للشؤون التجارية.
وخلال الاجتماع، أشاد معالي الطاير بدور «الاتحاد للقطارات» باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام والتكامل الوطني، فضلاً عن كونها محفّزاً رئيسياً لتحقيق التطلعات الوطنية المستقبلية. وأكد معاليه أهمية شبكة السكك الحديدية بوصفها عاملاً تمكينياً محورياً لدعم طموحات الدولة التنموية طويلة الأمد.
كما سلّط معالي الطاير الضوء على خبرة هيئة كهرباء ومياه دبي الواسعة في مجالات الطاقة والتقنيات الذكية، مؤكداً دورها المحوري في تعزيز مكانة «الاتحاد للقطارات»، كركيزة أساسية للخدمات اللوجستية والنقل في الدولة.
وأشار معاليه إلى أن ريادة الهيئة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُكمّل الدور الاستراتيجي لـ«الاتحاد للقطارات»، ما يفتح آفاقاً واعدة للتكامل بين القطاعات، بدءاً من تزويد شبكات السكك الحديدية بالطاقة النظيفة، وصولاً إلى تطوير ممرات نقل ومرافق ذكية ومستدامة تُشكّل نموذجاً رائداً للتنمية الوطنية منخفضة الكربون.
كما استعرض الجانبان مجالات التعاون التي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبنية تحتية متكاملة عالمية المستوى ومستقبل مستدام، وأكدا حرصهما على العمل المشترك لوضع معيار عالمي للبنية التحتية منخفضة الكربون، وتسريع تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، وترسيخ نموذج رائد للتنمية الوطنية المستدامة على المستوى العالمي.

