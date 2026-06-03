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اقتصاد

«المركزي» الإماراتي يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التكامل المالي والمصرفي

«المركزي» الإماراتي يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التكامل المالي والمصرفي
3 يونيو 2026 17:05

 

أبوظبي (الاتحاد)
استقبل معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتعزيز أطر التعاون في المجالات المالية والمصرفية.
كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات، ودعم كفاءة واستقرار الأنظمة المصرفية، إضافة إلى تعزيز مبادرات الابتكار في الخدمات المالية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ودعم جهود تحقيق النمو المستدام والتطلعات التنموية المشتركة.
واطلع محافظ مصرف البحرين المركزي والوفد المرافق خلال جولة في قطاعات وإدارات مصرف الإمارات المركزي على المبادرات والبرامج والمشروعات التطويرية في البنى التحتية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات المعتمدة لدى المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي ودعم الابتكار في الخدمات المالية.
حضر اللقاء مساعدو معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يجسد هذا اللقاء عمق ومتانة العلاقات الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين، وحرصهما المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعميق مسارات التعاون الاستراتيجي نحو آفاق جديدة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البلدين الشقيقين، كما يمثل منطلقاً حيوياً لتطوير أطر التنسيق المالي والنقدي مع شركائنا في مملكة البحرين بما يدعم الاستقرار وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.
من جانبه، أكد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسد حرص البلدين الشقيقين على تعزيز الروابط الثنائية ومواصلة ترسيخ مستويات التعاون والعمل المشترك بما يعود عليهما بالنماء والازدهار. كما أعرب سعادته عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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