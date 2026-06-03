شراكة بين «أبوظبي للأوراق المالية» و«FINTECH.TV» لإطلاق أول استوديو بث مالي مباشر في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنصة FINTECH.TV، عن شراكة استراتيجية لإطلاق أول استوديو دولي مباشر للأخبار المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من قاعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب هذا التعاون، ستسجل FINTECH.TV، منصة البث العالمية المخصّصة لرواد الأعمال والمستثمرين، والتي يقع مقرها الرئيسي في بورصة نيويورك، حضوراً يومياً دائماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح أول شركة إعلامية مالية عالمية تبث بشكل منتظم من داخل السوق.

كما يسهم هذا التعاون في إنشاء رابط إعلامي مباشر وفوري بين أبوظبي و«وول ستريت» عبر استوديوهات FINTECH.TV في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك. وسيبدأ البث من الاستوديو اعتباراً من 8 يونيو 2026.

وتسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق وصول المستثمرين الدوليين إلى أسواق رأس المال في أبوظبي، بالتزامن مع تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصادات، التي تتسم بالمرونة وتوفر فرص نمو قوية، وترتكز على أسس اقتصادية راسخة وقطاعات مستقبلية واعدة تشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تمثّل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تعزيز حضور أبوظبي ضمن المشهد الاستثماري العالمي، وتأتي في مرحلة يزداد فيها توجه المستثمرين نحو الأسواق التي تتمتع بالمرونة، وتوفّر فرص نمو مطرد، وترتكز على أسس اقتصادية قوية ورؤية طويلة الأمد، إلى جانب إتاحة الوصول إلى القطاعات الواعدة التي تسهم في رسم ملامح اقتصاد المستقبل، ويسهم التعاون بين FINTECH.TV ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ هذا الحضور من خلال توفير رؤى وتحليلات موثوقة ومتابعة مباشرة تنقل صورة واضحة وشفافة عن أداء السوق من قلب أبوظبي إلى المستثمرين والمتابعين حول العالم.

وأضاف: لا تقتصر أهمية هذه الشراكة على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة لرؤوس الأموال العالمية، بل تمتد إلى تعزيز دورها كمركز دولي للفرص والحوار والريادة في القطاع المالي.

من جانبه قال فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـFINTECH.TV: يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من بين أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم، فيما تتمتع الشركات المدرجة فيه، عبر قطاعات تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، بحضور وتأثير يتجاوزان حدود المنطقة، وعلى مدى سنوات، حرصنا على زيارة دولة الإمارات ومتابعة التطور اللافت الذي يشهده هذا السوق، حتى أصبح نموذجاً استثنائياً بكل المقاييس.

وأضاف: نرى أن وجود استوديوهاتنا في كلٍ من بورصة نيويورك وسوق أبوظبي للأوراق المالية، يعكس المكان الطبيعي لشبكة إعلام مالي عالمية تسعى إلى مواكبة أبرز مراكز المال والاستثمار.