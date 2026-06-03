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اقتصاد

«أبوظبي الإسلامي» يدمج نظام حماية الأجور ضمن منصاته الرقمية

«أبوظبي الإسلامي» يدمج نظام حماية الأجور ضمن منصاته الرقمية
3 يونيو 2026 17:12


أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق خدمة رقمية تتيح لأصحاب العمل من الأفراد تسجيل رواتب الموظفين وصرفها مباشرة عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للخدمات المصرفية الجوالة، فيما يمكن لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال والشركات تنفيذ هذه العمليات عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وجرى تطوير الخدمة بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان الامتثال الكامل لكافة المتطلبات والضوابط التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال دمج نظام حماية الأجور، أصبح بإمكان أصحاب العمل استرجاع بيانات الموظفين والتحقق منها، ومراجعة معلومات الرواتب واعتمادها، إلى جانب إعداد التقارير حول الرواتب المسددة وغير المسدّدة، مع توضيح المبررات المطلوبة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، كما تُتيح الخدمة التحقق من بيانات الموظفين داخل الدولة، وتعزيز مستويات الشفافية والتدقيق وكفاءة التقارير التنظيمية.

 

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