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اقتصاد

«WTW» تحصل على الموافقة لمباشرة أعمال الاستثمار من «دبي المالي العالمي»

مركز دبي المالي العالمي
3 يونيو 2026 17:15

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت «WTW»، الشركة العالمية للاستشارات والوساطة والحلول، والمُدرجة في بورصة ناسداك، عن حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي تحت اسم WTW Investments- مركز دبي المالي العالمي المحدودة.
يمثّل هذا الترخيص محطة مهمة ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، ونقلة في طريقة تفاعلها مع عملائها الحاليين والجدد في المنطقة.
وستتمكن الشركة ولأول مرة من إتاحة إمكانية الوصول بشكل استباقي إلى مجموعتها الكاملة من خدمات الاستثمار المنظمة في أو من مركز دبي المالي العالمي.
ويتيح ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لشركة «WTW» تقديم خدمات استشارية استثمارية بشكل استباقي، وتوفير حلول تمويلية في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح لها الوصول إلى مجموعة متنوعة ومتنامية من قطاعات السوق، بما في ذلك إدارة الثروات، والمكاتب العائلية، ومزايا نهاية الخدمة، والتسجيل التلقائي في نظام المعاشات التقاعدية.
وقبل الحصول على التراخيص المحلية، كانت «WTW Investments» أسست أعمالها في الشرق الأوسط، حيث قدمت خدمات استشارية استراتيجية لعدد من أكبر صناديق الثروة السيادية وخطط التقاعد العامة في المنطقة، كما قامت الشركة بدعم جهات توظيف عالمية يقع مقرها في كل من الإمارات وقطر والسعودية، من خلال توفير حلول متكاملة لخطط التقاعد والادخار الدولية، تشمل تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن تخصيص أصول الاستثمار، والاستعانة بمصادر خارجية، وتحسين تجربة الموظفين.
وقالت ديا لوك، الرئيسة العالمية للاستثمارات في «WTW»، إن الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يمثل لحظة مهمة في مسيرة «WTW»، وبالحصول على هذا الترخيص، أصبح بإمكان الشركة الآن العمل بشكل مباشر وفعّال ضمن بيئة السوق المحلية، والتواصل مع مديري الثروات، والمكاتب العائلية، والعملاء من المؤسسات الذين يتزايد طلبهم على الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة.
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن قرار شركة «WTW Investments» بتأسيس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي يعكس المكانة الراسخة، التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة لشركات إدارة الثروات والأصول العالمية، إذ يحتضن المركز أكبر منظومة لشركات إدارة الثروات والأصول وأكثرها رسوخاً في المنطقة، ما يُتيح للشركات الوصول المباشر إلى فرص النمو الإقليمية ورأس المال والعملاء.
وأضاف أنه بحجم أصول تتجاوز 3.6 تريليون دولار في مجال تقديم الاستشارات وأصول مُدارة تتجاوز 187 مليار دولار، توفّر «WTW Investments» خبرة عالمية واسعة في مجال الاستشارات الاستثمارية والمؤسسية لمجتمع مركز دبي المالي العالمي، معرباً عن تطلع السلطة إلى دعم الشركة في مسيرة نموها وتوسيع أعمالها انطلاقاً من دبي.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد واري، مدير شركة «WTW Investments» مركز دبي المالي العالمي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «WTW»، إن مركز دبي المالي العالمي يوفر بيئة تنظيمية مواتية لممارسة الأعمال وفق المستويات العالمية، ويمثل حصول الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية خطوة محورية في مسيرتها الإقليمية، حيث تُعد منطقة الشرق الأوسط أولوية استراتيجية تتعامل «WTW» معها بكامل قدراتها العالمية وخبرتها المحلية.

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