السيارات الكهربائية الخاصة تشكل 25% من تراخيص السيارات الجديدة في ألمانيا

أفاد المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا بأن السيارات الكهربائية الخالصة شكلت ربع جميع السيارات الجديدة التي تم ترخيصها للمرة الأولى في مايو الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الذي يقع مقره في مدينة فلنسبورج أقصى شمال ألمانيا، بلغ العدد الإجمالي لهذه السيارات 59 ألف و969 سيارة، ما يمثل نمواً بنسبة 39.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبذلك استقرت حصة المركبات الكهربائية الخالصة عند 25% من إجمالي السيارات الجديدة التي ترخيصها في الشهر الماضي والتي بلغ عددها 239 ألف و448 سيارة.

ووصل عدد السيارات الهجينة الجديدة التي تم ترخيصها للمرة الأولى في الشهر الماضي إلى 95 ألف و466 سيارة، وهو ما يعادل حصة سوقية تبلغ 39.9%، بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وتضمنت هذه الإحصائية 27 ألفاً و921 سيارة هجينة قابلة للشحن بمقبس كهربائي ، والتي يمكن شحن بطارياتها عبر المقابس المنزلية أو محطات الشحن العامة؛ حيث سجل هذا النوع نمواً بنحو العشر (10.9%)، لتستقر حصته السوقية عند مستوى مماثل تقريباً بلغ 11.7% من إجمالي التراخيص الجديدة.

في المقابل، شهد قطاع السيارات الجديدة العاملة بمحركات البنزين تسجيل 51 ألف و806 سيارة، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً بنسبة 23.7%، لتنخفض حصته السوقية إلى ما يزيد قليلاً عن الخمس 21.6%). ووصل عدد سيارات الديزل الجديدة التي تم ترخيصها لأول مرة في الشهر الماضي إلى 30 ألفاً و547 سيارة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% وتراجعت حصتها السوقية إلى 12.8%.

وعلى صعيد فئات السيارات، حافظت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «إس يو في» على الصدارة بوصفها الفئة الأقوى مبيعاً والأكثر طلباً؛ حيث حصدت حصة سوقية بلغت 35.4% بنمو قدره 5.3%. بينما سجلت فئة سيارات «ميني فان» القفزة الأكبر في معدل النمو بنسبة بلغت 22.1%، على الرغم من أن حصتها الإجمالية لم تتجاوز 0.6%، تلتها سيارات الفئة المتوسطة بنسبة نمو قريبة بلغت 19.8% وحصة سوقية قُدرت بـ 9.1%.