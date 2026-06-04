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اقتصاد

الدولار عند أعلى مستوى في شهرين

الدولار عند أعلى مستوى في شهرين
4 يونيو 2026 09:07

حافظ ⁠الدولار على الارتفاع الذي سجله في الآونة الأخيرة وظل قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم، في حين تأرجح الين الياباني ​بالقرب من مستوى 160 المهم مما أبقى المتداولين في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات لدعمه.

وتداول اليورو عند 1.1604 دولار ⁠والجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، ​دون تغير يذكر حتى ⁠الآن في آسيا.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند ⁠0.7132 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5872 دولار ليتعافى من ⁠أدنى مستوى له في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات ⁠من بينها ​الين واليورو، بشكل طفيف ⁠إلى 99.47، بعد

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أن سجل أقوى مستوى له منذ السابع من أبريل في الجلسة السابقة.

ووصل الين الياباني إلى 159.91 مقابل الدولار، مبتعداً قليلاً عن عتبة 160 مقابل الدولار التي وصل لها ​أمس للمرة ‌الأولى منذ 30 أبريل.

وبالنسبة ⁠للعملات المشفرة، سجل سعر بتكوين أدنى مستوى في أربعة أشهر بانخفاضه 2.8 بالمئة إلى 63119.5 ​دولار، وهبطت عملة إيثر هي الأخرى لأدنى ⁠مستوى في أربعة أشهر عند 1786 دولاراً.

المصدر: وام
الدولار
الدولار الأميركي
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