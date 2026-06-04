Hub71 تستقبل 27 شركة ناشئة ضمن المجموعة الـ18

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، 27 شركة ناشئة للانضمام إلى برنامج Access ضمن المجموعة الـ18، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات بلغ 2453 طلباً من 112 دولة.

وبلغ متوسط التمويل الذي جمعته الشركات المختارة 31.2 مليون درهم بإجمالي تمويلات تجاوزت 844.7 مليون درهم، ما يعكس المستوى العالي للشركات وثقتها المتزايدة في اختيار أبوظبي مقراً لتوسعها ونموها العالمي.

وتمثّل المجموعة الـ18 نسبة قبول تنافسية بلغت 1.1%، مع اختيار 27 شركة ناشئة.

ولأول مرة، تتخذ جميع الشركات الناشئة المختارة مقارّها الرئيسية خارج دولة الإمارات، ما يعكس جاذبية أبوظبي لرواد الأعمال حول العالم باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للشركات الناشئة ولاستقطاب المشاريع عالية النمو والترحيب بها ضمن منظومته. وتخضع جميع الشركات الناشئة المختارة حالياً لإجراءات الترخيص وتأسيس عملياتها في أبوظبي، ما يؤكد سهولة تأسيس الشركات الناشئة وإدارتها انطلاقاً من الإمارة.كما جاءت 31% من الطلبات عبر توصيات من شبكة شركاء Hub71 ومجتمع المؤسسين، ما يؤكد قوة المنظومة والدور المتنامي لشبكاتها في استقطاب الشركات الناشئة عالية النموّ.

وستنضمّ الشركات الناشئة الـ27 إلى برنامج Access عبر مختلف القطاعات ومنظومات Hub71 المتخصّصة، والتي تشمل منظومة الأصول الرقمية، والتكنولوجيا المناخية، وعلوم الحياة.

ويعكس هذا التنوع أولويات أبوظبي في تطوير محركات نموّ جديدة ضمن مجالات التمويل الرقمي المنظم، والتقنيات المناخية والصناعية، والابتكار في القطاع الصحي. وستنضم سبع شركات إلى منظومة علوم الحياة إلى جانب ستّ شركات في منظومة الأصول الرقمية وخمس شركات في منظومة التكنولوجيا المناخية.وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: «تضم المجموعة 18 شركة ناشئة تعمل من أبوظبي وتحقق تقدماً واضحاً في بناء أعمالها، وتواصل الشركات المنضمة تطوير منتجاتها والدخول إلى أسواق جديدة، ونحرص في Hub71 على تمكين المؤسسين من تحقيق نموّ تجاري وجذب التمويل، بما يدعم توسعهم من أبوظبي إلى الأسواق العالمية».

ومن بين أبرز الشركات المنضمة إلى Hub71 شركة EchoTwin AI الأميركية، التي تُحوّل أساطيل المركبات التابعة للبلديات إلى شبكات استشعار متنقلة، وتُنشئ توائم رقمية آنية، تمكّن الجهات المختصة من رصد تحديات البنية التحتية والتنبؤ بها ومعالجتها بشكل استباقي، وجمعت تمويلاً بقيمة 29.4 مليون درهم، كما تنضم شركة Duck من كينيا، وهي منصة لتوفير بيانات قطاع التجزئة، حيث تجمع بين أنظمة المبيعات والمخزون ضمن واجهة مستخدم واحدة، وتهدف إلى مساعدة العلامات التجارية على إعادة التوريد بسرعة أكبر وتجنّب فقدان المبيعات. وقد نجحت حتى الآن في جمع تمويل بقيمة 1.1 مليون درهم.

وتشمل قائمة الشركات الناشئة التي انضمت إلى منظومة علوم الحياة، شركة Amilis الناشئة من المملكة المتحدة، والتي جمعت تمويلات بلغت 5.9 مليون درهم لتطوير منصة دعم اتخاذ القرار السريري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تدمج بيانات المرضى بهدف تحسين تشخيص وإدارة الحالات المعقدة في مجال الصحة الإنجابية.

أما الشركات الناشئة التي ستتوسع من خلال منظومة الأصول الرقمية فتشمل شركة Wingbits من السويد، وهي شبكة عالمية من محطات التتبع التي تبث بيانات طيران عالية الجودة لتوفير رؤية آنية لحركة الملاحة الجوية، وقد جمعت تمويلاً بقيمة 34.5 مليون درهم.

ومن بين الشركات الناشئة التي انضمت إلى منظومة التكنولوجيا المناخية شركة Persium ومقرها المملكة المتحدة، والتي حصلت على تمويل بقيمة 6.2 مليون درهم لتسريع تطوير أجهزة استشعار مصغّرة لجودة الهواء ونماذج رقمية توأمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقياس مستوى تلوث الهواء والحد منه.

وتضم المجموعة الجديدة شركات ناشئة من 12 دولة عبر مراحل تمتد من مرحلة ما قبل التمويل الأولي إلى الفئة أ، وتعكس هذه الدفعة الجديدة قدرة أبوظبي على استقطاب الشركات الناشئة عالية النمو من مختلف أنحاء العالم. ويتجلى ذلك أيضاً من خلال انضمام شركات ناشئة من الهند مثل Uravu Labs، وهي شركة تعمل في مجال التقنيات المناخية وتركّز على حلول المياه، وشركة Endimension Technology، وهي منصّة أشعة تشخيصية قائمة على الذكاء الاصطناعي. ويعكس انضمام هاتين الشركتين جهود تعزيز الابتكار المتبادلة بين دولة الإمارات والهند في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما انضمت ثلاث شركات من هونغ كونغ إلى المجموعة الـ18، وهي Pubrio وCraftt وKPay، وذلك بعد مشاركتها في برنامج Immersion بين Hub71 وهونغ كونغ، والذي أُطلق العام الماضي، ما يعكس نجاح البرنامج الجديد في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها منصة إطلاق عالمية للشركات الناشئة وتحويل المشاركة الدولية في البرنامج إلى انتقال فعلي إلى أبوظبي والانضمام إلى منظومتها والتوسع ضمنها. وقد جمعت KPay، وهي منصّة تكنولوجيا مالية، 238.7 مليون درهم، وتعمل على توسيع عملياتها انطلاقاً من أبوظبي لدعم الشركات في إدارة المدفوعات والعمليات المالية.

وسيقدم برنامج Access على مدى 12 شهراً، دعماً يشمل حوافز عينية تصل إلى 250 ألف درهم، و250 ألف درهم نقداً عبر اتفاقية SAFE المبسطة للأسهم المستقبلية، إلى جانب توجيه مخصّص وربط الشركات بالمستثمرين والدعم التنظيمي، وإمكانية الوصول إلى شبكة شركاء Hub71 من الجهات الحكومية والشركات. كما يمكن للشركات ذات الأداء المتميز الحصول على دعم إضافي يمكّنها من التوسع من أبوظبي إلى الأسواق العالمية.

ومع انضمام المجموعة الـ18، ارتفع عدد الشركات ضمن مجتمع Hub71 إلى 525 شركة، ما يعزز مكانة أبوظبي كإحدى أسرع منظومات الابتكار نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.