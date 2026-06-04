«راكز» تكثِّف تواصلها مع القطاع الصناعي لمواكبة احتياجات الشركات

رأس الخيمة (الاتحاد)

تواصل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» تعزيز التزامها بدعم المستثمرين الصناعيين والمصنّعين من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية والمبادرات التشغيلية، بما يسهم في تمكين الشركات من مواصلة أعمالها والتعامل بكفاءة مع المتغيرات التي تشهدها بيئة التجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأجرت الإدارة العليا في «راكز» سلسلة من الزيارات إلى منشآت العملاء في المناطق الصناعية بالحمرا والحليلة والغيل، بهدف الاطلاع عن كثب على سير العمليات التشغيلية، والتعرف إلى أولويات الشركات واحتياجاتها الحالية، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين والمصنّعين.

وشملت الزيارات مجموعة واسعة من القطاعات التي تشكل جزءاً أساسياً من المنظومة الصناعية المتنامية في إمارة رأس الخيمة، فمن شركات التصنيع والتغليف مثل هيرا للصناعات، وغارديان جلاس، وزجاج إنترناشيونال فلوت جلاس، وباور راب للصناعات، ويونيفرسال كارتون إندستريز، إلى شركات السيارات والطيران مثل إنترناشيونال آرمورد جروب، وتاغ الشرق الأوسط، ومجموعة الدبوي، بالإضافة إلى شركات الحديد والمعادن مثل إكستراكو للصناعات، وفابكون للخدمات الصناعية، وإيه جي ميتال، ومباني ستيل، وإيليت إكستروجن.

كما شملت شركات إنتاج الأغذية مثل شاي أحمد، والشركة العالمية للأغذية «سيارا»، وبي إم جي للصناعات وسيدروس للطباعة، وإيتال فود، إلى جانب شركة ميلينيوم لتصنيع الشحوم والزيوت الصناعية، وشركة توربوتيم العاملة في قطاع النفط والغاز، وشوبا للصناعات الإنشائية المعيارية، فضلاً عن شركات أخرى تعمل في مجالات التجميع والتصنيع والخدمات الصناعية، من بينها إيه تو سي للخدمات، وكيه دبليو سي للتصنيع.

وركزت المناقشات على المستجدات التي تشهدها الأسواق وسلاسل التوريد، إلى جانب الخطط التوسعية للشركات ومتطلباتها التشغيلية خلال المرحلة المقبلة، حيث تواصل «راكز» العمل عن كثب مع مجتمع الأعمال لضمان توفير البيئة والخدمات الداعمة التي تمكّن الشركات من المحافظة على جاهزيتها التشغيلية ومواصلة تنفيذ خططها للنمو والتوسع بثقة.

ونظمت «راكز» عدداً من الندوات المتخصصة التي هدفت إلى ربط الشركات بشبكات دعم أوسع في مجالات الخدمات اللوجستية والتمويل والتجارة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل التشغيلي، ودعم الصادرات، وتوفير حلول لوجستية بديلة.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لدى «راكز»، إن تواصلنا مع مجتمع القطاع الصناعي يتجاوز حدود الدعم الإداري التقليدي، فهو يجسد شراكة حقيقية وفاعلة على أرض الواقع. ومن خلال زياراتنا المباشرة لعملائنا في منشآتهم، نكتسب فهماً أعمق لواقع عملياتهم اليومية والتحديات التي يواجهونها في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية والإقليمية، ويتيح لنا هذا التعاون الوثيق مواءمة موارد راكز وخدماتها مع الاحتياجات المتطورة لشركائنا، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كمركز صناعي مستقر وموثوق، ويتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «ما لمسناه خلال الزيارات هو مستوى عالٍ من المرونة والاستعداد لدى مجتمعنا الصناعي فقد بادرت العديد من الشركات إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز جاهزية سلاسل التوريد لديها، وتنويع خياراتها اللوجستية، بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، ويكمن دورنا في (راكز) في مواكبة هذه الجهود من خلال توفير حلول عملية وسريعة تساعد الشركات على الحفاظ على كفاءة عملياتها ومواصلة تنفيذ خططها بمرونة».