«الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ينطلق الأربعاء المقبل بـ«إكسبو الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق يوم الأربعاء المقبل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ 57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو الجاري بمشاركة قياسية تضم 400 عارض يمثلون 19 دولة.

تشهد الدورة الجديدة زخماً استثنائياً مع انضمام عارضين جدد للمرة الأولى إلى جانب مشاركة نخبة من كبار المصممين والصناع والعلامات العالمية المتخصصة في الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة ما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع ويعزز مكانة المعرض منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتصاميم والاتجاهات المستقبلية في صناعة المجوهرات والساعات.

تضم قائمة الدول المشاركة ثماني دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر ولبنان واليمن إلى جانب إحدى عشرة دولة من خارج المنطقة وهي الصين وهونغ كونغ والهند وإيطاليا وباكستان وروسيا وسنغافورة وتايلاند وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وخُصّصت خمسة أجنحة دولية كبرى ومتكاملة لكلٍّ من هونغ كونغ والهند وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند بما يمنح زوّار الحدث تجربةً فريدة لاقتناء أرقى القطع والاطّلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في هذا المجال.

يأتي تنظيم الدورة الـ57 من المعرض في وقت يشهد فيه قطاع الذهب العالمي نمواً استثنائياً بعدما تجاوز إجمالي الطلب العالمي على الذهب 5 آلاف طن خلال 2025 للمرة الأولى في التاريخ بقيمة قياسية بلغت 555 مليار دولار ما يعكس تنامي مكانة الذهب كأحد أهم الأصول الاستثمارية والسلع الفاخرة على مستوى العالم.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن تنظيم الدورة الجديدة من المعرض يأتي في ظل النمو المتواصل الذي تشهده تجارة الذهب في الدولة وأكد حرص إكسبو الشارقة على إسعاد العارضين والزوار من خلال توفير بيئة عرض متكاملة تشمل منظومة من الخدمات اللوجستية المساندة بهدف استقطاب المزيد من العارضين كل عام، وتأكيد الجاذبية الاستثمارية المتنامية للشارقة في سوق الساعات والمجوهرات العالمي ومواصلة ترسيخ مكانة المعرض باعتباره ملتقىً عالمياً يسهم في تعزيز سياحة الأعمال في الإمارة ويدعم تمكين الشراكات الدولية وفتح آفاق واعدة أمام المبتكرين الشباب لربطهم بالأسواق العالمية المتخصصة في مجال تصميم الذهب والمجوهرات وغيرها من الصناعات الإبداعية.

ويضم المعرض الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع مجموعات حصرية متنوعة تشمل مجوهرات الألماس الفاخرة والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة إلى جانب الأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ.

ويواكب المعرض أحدث التوجهات من خلال تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة بالإضافة إلى أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدّات صناعة المجوهرات وتغليفها.

ومن المتوقع أن يكشف المعرض عن قطع فنية استثنائية ومجموعات محدودة الإصدار بتصاميم مستوحاة من ثقافات متعدّدة تجمع بين الذهب والزمرّد والياقوت والأوبال ومن ضمنها تصاميم فريدة تشارك بها منصة «صاغة الإمارات» التي تستعرض الحرفية المحلية العالية والتراث الإماراتي الأصيل في تصميم الذهب والمجوهرات وتتيح للمصمّمين الإماراتيين فرصة المشاركة والتنافس جنباً إلى جنب مع كبار العارضين والعلامات العالمية بما يعكس مكانة الدولة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الحيوي ويمنح الزوّار فرصة التعرّف على إبداعات وطنية تمزج الأصالة بالمعاصرة إلى جانب ما يزخر به المعرض في دورته الجديدة من مشاركة كبرى العلامات التجارية المحلية التي رسّخت حضورها في سوق الذهب والمجوهرات بدولة الإمارات.