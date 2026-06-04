%32 نمو معدلات زيارة مدن ياس الترفيهية و«كلايم» خلال عيد الأضحى

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»، عن تحقيق أعلى معدلات زيارة في مدن ياس الترفيهية و«كلايم» خلال عيد الأضحى هذا العام، بتسجيل نمواً بنسبة 32%.

وقال الزعابي: «سجلت فنادقنا متوسط إشغال 92% خلال عيد الأضحى، فيما بلغ متوسط السعر اليومي 1278 درهماً، الأمر الذي يدل على أن وجهاتنا على جزيرة ياس باتت الخيار الأول للتجارب الاستثنائية». وأضاف الزعابي: «نتطلع إلى صيف مليء بالزوار والسياح من جميع أنحاء العالم».

واستقبلت جزيرة ياس عيد الأضحى المبارك بأجواء احتفالية استثنائية، لتتحول إلى الوجهة الأبرز لقضاء عطلة العيد والاستمتاع بباقة متكاملة من الفعاليات الترفيهية، وخيارات الضيافة الراقية، واللحظات العائلية المميزة.

واحتفلت جزيرة ياس بعيد الأضحى بتجارب ترفيهية متكاملة عبر مدنها الترفيهية الأربع الحائزة جوائز عالمية مرموقة، وفي عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، يمكن للضيوف خوض تجارب تجمع بين السرعة والتشويق، من خلال مجموعة من أقوى الأفعوانيات في العالم، إلى جانب أكثر من 40 لعبة وتجربة ترفيهية سجلت أرقاماً قياسية عالمية، وفي ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أتاحت الفرصة للزوار خلال العيد استكشاف أحدث توسعات المدينة المائية، التي تضم «مطامير دروب».

وواصلت جزيرة ياس تعزيز مكانتها الدولية في عام 2025، بحصولها مجدداً على لقب «الوجهة العالمية الرائدة للمدن الترفيهية» ضمن جوائز السفر العالمية، إلى جانب نيلها جائزة «أفضل وجهة ترفيهية متكاملة» في جوائز مينالاك لعام 2025، لتؤكد بذلك دورها الرائد، ومكانتها المتقدمة على خريطة الترفيه العالمية.

وحصدت جزيرتا ياس والسعديات أكثر من 195 جائزة وتكريماً إقليمياً ودولياً خلال عام 2025، ما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للترفيه والسياحة.