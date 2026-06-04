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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب»: تعيين الوكيل الضريبي عبر منصة «إمارات تاكس»

تعيين الوكيل الضريبي عبر «إمارات تاكس» يحد من مخاطر إساءة استخدام الحساب (أرشيفية)
5 يونيو 2026 01:40

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

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كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن إمكانية تعيين الوكيل الضريبي عبر خاصية التفويض الرسمي، وذلك عبر منصة «إمارات تاكس»، من دون الحاجة إلى مشاركة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بالحسابات الضريبية. ودعت الهيئة دافعي الضرائب إلى التأكد من أن الإجراءات تتم من خلال حساب الوكيل الضريبي بعد التفويض الرسمي، مؤكدة أن الهدف من ذلك يتمثل في حماية بيانات دافع الضريبة وتعزيز أمن الإجراءات الضريبية، وضمان تقديم الطلبات عبر القنوات المعتمدة، فضلاً عن الحد من مخاطر إساءة استخدام الحساب.
وذكرت الهيئة أن واجبات الوكيل الضريبي، تتضمن مساعدة من قام بتعيينه في شؤونه الضريبية وفقاً للاتفاق التعاقدي بين الطرفين، بموجب مهام الوكيل الضريبي المنصوص عليها في التشريعات الضريبية، والمحافظة على سرية أي معلومات حصل عليها في سياق أداء مهامه كوكيل ضريبي وذلك ضمن الحدود الواردة في التشريعات الضريبية.
 وأكدت أنه يُمكن ربط أكثر من وكيل ضريبي واحد بوكالة ضريبية، في حين يمكن ربط الوكيل الضريبي بوكالة ضريبية واحدة في المرة الواحدة. وأشارت إلى أنه في حال كان تأمين التعويض المهني للوكيل الضريبي غير صالح، عندها سَيَتم رفض الطلب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. 
وأوضحت «الاتحادية للضرائب» أنه بِمُجرد تقديم (الوكالة الضريبية) لطلب ربط الوكيل الضريبي، سيتم إشعار الوكيل الضريبي من خلال البريد الإلكتروني حيث يمكن للوكيل الضريبي أن «يوافق» أو«يرفض» طلب الربط من خلال حسابه لدى إمارات تاكس، وفي حال وافق الوكيل الضريبي على طلب الربط، سيتم إرسال الطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب حيث سيتم مراجعة الطلب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، وفي حال وجود نواقص، سيتم إرجاع الطلب إلى الوكالة الضريبية لاستكمال المستندات المطلوبة، ثم إعادة تقديمه إلى الوكيل الضريبي للموافقة أو الرفض.
وتحدد الهيئة الاتحادية للضرائب، 4 متطلبات لتسجيل الوكيل الضريبي أولها توافر الشهادات الدراسية المتخصصة، وخبرة مهنية حديثة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة أو القانون، وشهادة تثبت إتقان المتقدم للغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابة، مع شهادة حسن سيرة وسلوك وشهادة اللياقة الصحية، منبهه بأن متطلبات التسجيل تتضمن أيضاً اجتياز اختبار الوكيل الضريبي من الهيئة، ودفع رسوم تسجيل وكيل ضريبي بمبلغ وقدره 3000 درهم (والتجديد كل 3 سنوات)، بالإضافة إلى أن يكون لدى طالب التسجيل عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.

الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
الوكيل الضريبي
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