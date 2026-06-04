الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وبعض أفراد عائلته، إضافة إلى عدد من أفراد عائلة كاسترو.

وتضم قائمة المشمولين بالعقوبات، ابن وحفيد الرئيس السابق راوول كاسترو (95 عاما) الذي وجهت إليه واشنطن الشهر الماضي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996، وتوعدت بأن تسجنه في الولايات المتحدة.

ولم تُصدر الحكومة الكوبية أي تعليق فوري على العقوبات، التي استهدفت أيضًا خمسة كيانات أخرى، من بينهم وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية.

ويتولى دياز كانيل، البالغ من العمر 60 عامًا، رئاسة كوبا منذ أن خلف راؤول كاسترو، شقيق الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، في عام 2018.

أعلن عن العقوبات في الوقت الذي صرّح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين بأن الولايات المتحدة تريد أن تكون كوبا "دولة تُدار بشكل جيد".

في الشهر الماضي، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على 11 مسؤولاً كوبياً، من بينهم وزير الاتصالات، وعدد من القادة العسكريين، وجهاز المخابرات الرئيسي.